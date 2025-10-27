Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

Россия задалась целью сделать Киев и приграничные области Украины непригодными для жизни, как Бахмут или Алеппо, отметил политический аналитик Владимир Горбач.

https://glavred.info/interview/rosiya-pereyshla-do-viyni-na-znishchennya-cya-zima-bude-kritichnoyu-gorbach-10709801.html Ссылка скопирована

Россия просчиталась с Трампом и выиграть войну уже не сможет, Путину придется изменить цели – Горбач / Коллаж: Главред

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным, которая планировалась в Будапеште, и ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а Си Цзиньпина Трамп пообещал уговорить прекратить покупать российскую нефть.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал Главреду, почему произошел разворот Трампа от России, что стало последней каплей, в чем просчиталась Москва и теперь неизбежно проигрывает войну, насколько болезненными для РФ являются санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний и 19-й пакет санкций ЕС, почему удар Трампа по российской нефти – это только начало, что свидетельствует о переходе России от войны на истощение к войне на уничтожение, а также зачем россияне собрались превратить Киев и украинское приграничье в Бахмут и Алеппо.

Почему, по вашему мнению, Трамп решил отменить встречу с Путиным в Будапеште? Причем это его заявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как и в Кремле, и в российском МИДе, и в самом Будапеште заверили, что подготовка к встрече продолжается. Что стало последней каплей для Трампа?

видео дня

Я бы посоветовал спросить у детских психологов о том, как и почему именно так Трамп реагирует на те или иные события. Он непредсказуем, а логика его поведения непостижима. Поведение Трампа часто напоминает поведение капризного ребенка.

Когда все убеждали Трампа в том, что Путин водит его за нос, он не хотел в это верить. Целых девять месяцев Трамп шел на уступки Путину, просто задабривал его и проводил "отступательную политику", то есть политику не с позиции силы, а с позиции слабости. С одной стороны, он давил на Украину, а с другой – поощрял Путина. Такая политика, а именно отсутствие давления на Путина, не принесла никакой пользы, более того, она навредила и Украине, и делу урегулирования войны.

Впрочем, на днях произошло нечто, что заставило Трампа перейти к давлению на Путина. Все другие средства воздействия на Путина не срабатывают: никакие задабривания, уступки, уговоры, разговоры. Очевидно, команда Трампа, общественное мнение в США, а также международные партнеры Соединенных Штатов не уставали все это время повторять и направлять Трампа именно на эту линию поведения – возобновление давления на Путина. В конце концов, какая-то последняя капля сработала.

Трамп начал требовать от России то, что ее совершенно не устраивает, отметил Горбач / Фото: Белый дом

Этой "каплей" мог быть разговор с генсеком НАТО Рютте, во время встречи с которым Трамп обо всем этом и сообщил, по крайней мере, об отмене встречи в Будапеште и запланированных в отношении России санкциях.

Также "последней каплей" могло стать и поведение российской стороны.

Россияне очень сложно ведут переговоры: неоднозначно и по нескольким линиям. Так, например, жесткая линия – это Лавров-Рубио, то есть на уровне министра иностранных дел РФ и госсекретаря США, а более мягкая – это Дмитриев-Виткофф, то есть на уровне спецпредставителя Путина по вопросам бизнеса и инвестиций и спецпредставителя Трампа, который является бизнесменом. Очевидно, определенные сигналы, которые проходили между Москвой и Вашингтоном по этим двум линиям, вошли в диссонанс. Вероятнее всего, именно это раздражало Трампа, который ожидал, что в Будапеште со стороны Путина могут быть уступки, но по другим каналам поступили сигналы о том, что никаких уступок не будет.

Если раньше Трамп и другие западные партнеры предлагали Украине и России сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры, то после встречи на Аляске Трамп принял версию Путина – войну прекращать не нужно, а сразу следует работать над финальным договором на российских условиях, и только после этого произойдет прекращение огня. А этот подход является юридически неправильным и безнадежным.

Сейчас Трамп вернулся к своей предыдущей позиции, то есть сначала должно быть прекращение огня. Это поддержала Европа, на это согласилась Украина устами президента Зеленского, и теперь это общая позиция консолидированного Запада и Украины. Но это то, что совершенно не устраивает Российскую Федерацию. Поэтому разговор Трампа и Путина в Будапеште был бы обречен на неудачу и провал.

Смотрите видео, в котором Владимир Горбач рассказал о развороте Трампа от России, спрогнозировал дальнейшее давление США на Москву, а также предостерег о начале Путиным войны на уничтожение и попытке превратить Киев в Бахмут:

Если принять во внимание сообщение Медведева, где он говорит, что Трамп теперь полностью солидаризировался с Европой, что теперь это его война, а не война Байдена, что США – это теперь противник России, и что теперь "можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры" и "уничтожать врагов, а не заключать бессмысленные "сделки"", то какой можно сделать вывод о настроениях в Кремле после отмены Трампом встречи в Будапеште и введения санкций против российских компаний? А главное – во что эти настроения Кремля могут вылиться для нас?

Медведев в российской власти играет роль придворного шута, юродивого, другими словами, неожириновского, который может себе позволить озвучивать в публичном пространстве то, чего не может себе позволить говорить Путин, Лавров или другие официальные лица. Слово "долбит", которое Медведев использовал в этом посте, – из лексикона Путина. Именно Путин говорил, что "нужно долбить, долбить и долбить". Это стратегия Российской Федерации, там все только этим и занимаются. Поэтому в подходах нет ничего нового.

Впрочем, это не означает, что именно так произойдет, и Путин будет действовать так, как сказал Медведев. Путин будет пытаться маневрировать, чтобы не потерять контакты и переговорную линию с американской стороной. Потому что полностью уходить в глухую оборону – это для россиян обрекать себя на упадок и поражение, на полную изоляцию. Предполагаю, что они все-таки этого хотели бы избежать, а потому будут продолжать дипломатические маневры.

То, что Медведев констатировал фактическое вступление Трампа в войну, – это интересный поворот. Но я думаю, он несколько забегает вперед и выдает нежелательное для него за действительное, но в эти дни действительно происходит серьезный разворот политики Трампа по отношению к России и войне. Ведь впервые за девять месяцев он принял решение о давлении на Россию, причем не риторическом, не просто на словах и в виде угроз, а непосредственном – через юридические решения и введение санкций против российских нефтяных компаний. Это не просто риторика, а действие. То есть Трамп перешел к давлению на Россию через конкретные действия.

Надеюсь, что это только первый шаг Трампа. Хотя сам он думает, что это последний шаг, потому что после этого россияне пойдут на уступки, и скоро можно будет встречаться с Путиным в Будапеште, Братиславе или другом городе. Трамп все-таки хочет сделки с Путиным, этого не скрывает и откровенно отмечает, что рано или поздно все равно они с Путиным будут говорить.

Здесь у нас вся надежда на российскую неуступчивость. Россияне не будут идти на уступки, а будут демонстрировать готовность держать удар, даже по нефтяному сектору. Ведь, кроме санкций Трампа против "Роснефти" и "Лукойла", ЕС ввел 19-й пакет санкций, которые коснулись нефтяного сектора и не только. Это серьезные удары. Да, молниеносно они не нанесут вреда России, но обрекают ее на упадок и проигрыш в войне на истощение.

Чего ждать? Из плохого – россияне поймут, что войну на истощение долго они не выдержат, а потому нужно ускорять процессы, в частности военные. А это то, что называется переходом к тотальной войне, которая уже у нас, по моему мнению, идет. То, что раньше было на линии соприкосновения, в частности, в Бахмуте, Авдеевке и других населенных пунктах, уничтоженных до основания, – это тотальная война. Это не просто война на истощение, а война на уничтожение, без оглядки на какие-то ограничения по жертвам среди гражданского населения или гражданской инфраструктуры. То есть это война без правил, которую Россия привыкла вести в Грозном, Алеппо, и за что она не была ни разу наказана. Такую войну на российской территории никто никогда не вел, и поэтому россияне чувствуют безнаказанность и продолжают это делать.

Чтобы ускорить процессы и выиграть время для себя, чтобы меньше истощиться, Россия может применить эту тактику, этот подход к городам Украины не только на линии фронта, но и в отношении Киева. В Киев это уже доходит через ракетные удары, атаки беспилотников и тому подобное. Конечно, действуя так, Россия нанесет нам серьезный ущерб, ведь это будут трагедии, потери, но тем самым она ускорит и свое падение.

Россия переходит к войне на уничтожение и будет действовать в отношении Киева так же, как в отношении Алеппо и Грозного, предостерег Горбач / Фото: ГСЧС

Какими могут быть последствия изменения политики Трампа в отношении России и войны, во-первых, для дальнейшего переговорного процесса, двигателем которого является Трамп, то есть этот процесс сейчас забуксует или вообще остановится, а, во-вторых, для самой России – как в отношении нее теперь будет действовать Вашингтон? Мы наконец увидим практическое наполнение позиции "мир через силу", то есть будут ли усиливаться санкции США, "первую ласточку" которых мы увидели?

Да, это лишь первый этап санкций США. Они коснулись двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл". Но это не весь нефтяной экспорт России. "Роснефть" – государственная компания, "Лукойл" – вроде бы частная, но, по сути, контролируемая государством. Есть еще "Газпром нефть" и другие меньшие производители и экспортеры нефти. Поэтому есть как усиливать санкции.

Трамп намеренно сделал такой ход, чтобы он воспринимался серьезно, потому что это действительно крупнейшие компании. И в то же время он оставил пространство для усиления этих санкций и распространения их на другие российские компании. Это в отношении российского экспорта нефти.

Также возможно финансовое давление и вторичные санкции против тех компаний и государств, которые торгуют с Россией чем-то другим. Первая фаза – это нефть, потом санкции могут коснуться сжиженного газа и не только сжиженного.

Крупнейшими покупателями российских углеводородов являются Индия и Китай, на третьем месте с большим отрывом Турция. Поэтому ключевые переговоры у Трампа сейчас будут с китайцами. С Индией вроде бы ситуация сдвигается с места, и по крайней мере государственные индийские компании начинают отказываться от российского сырья. Есть дочерняя компания "Роснефти" в Индии Nayara Energy, которая уже под санкциями Евросоюза и, очевидно, будет и под санкциями США.

Но проблема в том, что эти компании могут работать и под санкциями. Если эти компании будут полностью изолированы, то россияне будут находить пути доставки сырья и как-то будут работать, например, создавать новые искусственные юридические лица, искать посредников.

Россия адаптировалась к санкциям. Поэтому какой-то первичный шок будет, но не такой, чтобы навсегда. Поэтому санкции нужно будет постоянно корректировать и усиливать. И в этом будет заключаться тактика давления администрации Трампа на Россию.

Но основным будет давление не на саму Россию, а на Индию и Китай. И ключевой темой будет давление на Китай. Трамп планирует 30 октября-1 ноября встречаться с Си Цзиньпинем в Южной Корее на Саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Разговоры Трампа с Си Цзиньпинем прежде всего будут по торговле. Ключевое для Трампа - это торговый баланс: нужно продавать больше американских товаров китайцам, чем сейчас, и американские нефть или газ вполне могут заменить российские на китайском рынке. Об этом они могут говорить. Не возьмусь сейчас предсказать реакцию Китая, но американская сторона будет зондировать вопрос сворачивания российского импорта в Китай, прежде всего нефти и нефтепродуктов, но и всех энергетических продуктов, которые могут быть замещены американскими.

Поэтому ближайшая неделя определит дальнейшее развитие событий в американо-российских переговорах. Подключится фактор Китая, и он будет определяющим.

По вашему мнению, у Трампа есть шанс уговорить Китай отказаться от закупки российской нефти?

Как ни парадоксально, но думаю, что есть. Китай – это тоже довольно непостижимая для нас субстанция, которая может действовать довольно неожиданно. Санкции в отношении китайских компаний, которые имеют дело с российской нефтью, уже введены 19-м пакетом Евросоюза. Там указаны четыре китайские компании, из которых две являются заводами, перерабатывающими российскую нефть. И США могут подключиться к европейским санкциям. Штаты хотят, чтобы европейцы подключались к американским санкциям, и будут подключаться сами к европейским санкциям, если это не будет вредить их интересам.

Си Цзиньпин заинтересован не в объединении усилий США и Евросоюза, а, наоборот, в разъединении. Поэтому он может играть в одну игру с Трампом, в другую – с Путиным. И россияне не могут наказать Китай никак, никаких санкций против него РФ не может вводить. Поэтому Китай может себе позволить уступки Трампу, и на российском направлении также.

Си Цзиньпин может пойти на уступки Трампу по России, считает Горбач / Скриншот

Если рассматривать введенные Трампом санкции в совокупности с 19-м пакетом санкций ЕС, то, по вашей оценке, насколько мощный удар этим нанесен по России? Могут ли эти санкции заставить россиян стать более сговорчивыми и уступчивыми? Или этого мало?

Здесь есть два момента. Первый – чисто экономический: санкции, которые влияют на деньги, российский бюджет и материальные возможности России вести войну в Украине. Здесь введенных санкций недостаточно. Они являются серьезной заявкой, но это еще не полное эмбарго на торговлю российскими энергоресурсами. Пока мы видим только шаги в этом направлении. Пока не будут останавливать российские танкеры в Балтийском, Северном, Черном или Эгейском морях и блокировать этот экспорт, политические решения россияне смогут обходить пиратскими кораблями, фальшивыми флагами и адаптацией другими способами к новым условиям. Да, это неприятно и больно для России, но не смертельно. А вот полное эмбарго было бы смертельным для РФ. Но до этого наши западные партнеры пока не дошли.

Второй – политико-психологический. Сейчас по реакции россиян понятно, что расчет Москвы был на то, что Запад сдастся первым, не выдержит российского давления и не будет оказывать такое сопротивление, которое оказывает сейчас. Запад не перестал помогать Украине и не разъединился между собой. Европа все-таки не выпустила Трампа из своих объятий, не объявила его врагом, что было в стратегических интересах России и Китая. Они заинтересованы разъединить Запад и иметь дело с каждым по отдельности, а еще лучше спровоцировать между ними какой-то конфликт. Этого не произошло, и это было стратегическим просчетом россиян – рассчитывать на то, что Европа настолько слаба, что сдастся, не сможет реагировать, помогать и выполнять лидерскую функцию при устранении от лидерства США.

Демонстрация единства Запада и разворот США, возвращение американцев к санкционной политике, и это подхватила Европа, – все это говорит россиянам о том, что их расчеты были ошибочными, а, значит, выиграть войну они уже не смогут. Соответственно, им нужно менять не только тактику поведения на переговорах, но и их стратегические цели, которые были поставлены в начале этой войны. Россияне постепенно их меняют, но время от времени возвращаются к старой мантре о "денацификации", демилитаризации и прочее, которая и тогда звучала фантастически, а сейчас тем более.

Поэтому все зависит от того, как все будет воспринято в Кремле. Возможно, так, как написал Медведев: мол, Россия уходит в глухую оборону, война с Западом. А, возможно, произойдет возвращение на тропу определенных компромиссов и восстановление отношений с Соединенными Штатами, в потом уже и с Евросоюзом. Евросоюз уже объявлен главным врагом России, в США – еще нет, только Медведев объявил. Путин еще молчит, наверное, надеется на возобновление контактов с Трампом. Но восстановить их можно только через российские уступки.

Поэтому ждем реакции Кремля, причем не на то, что там будут говорить, а как будут действовать.

По вашему мнению, история с Tomahawk отыграла свое, и об этом можно забыть? Или теперь, когда Трамп начал действовать иначе в отношении России, когда увидел, что у него не получается заставить Москву договариваться и идти на уступки, он будет также действовать иначе и в вопросах предоставления дальнобойного оружия Украине?

Здесь есть две проблемы. Первая – Трамп всячески демонстрирует, что он открыт к переговорам, но ждет уступок от России. И если ожидание уступок продлится долго, то придется передавать Украине Tomahawk, чтобы добиться российских уступок. Это вполне возможно. Но если россияне пойдут на уступки раньше, то, конечно, это сорвет этот сценарий.

Трамп сказал, что нужно полгода, чтобы научиться пользоваться Tomahawk, и американцы не хотят никого обучать. И это, мол, причина, почему США не поставляют Украине Tomahawk. Впрочем, не думаю, что это такая уж непреодолимая причина, ведь украинцы справились с другим американским оружием, овладели им в гораздо более быстрые сроки, чем это предусмотрено регламентом. Ведь мы живем не в мирное, а военное время, когда нет много времени на подготовку. Человек может овладеть техническими средствами гораздо быстрее, чем это предусмотрено инструкциями, если это нужно в чрезвычайной ситуации. Поэтому думаю, что это просто отговорка Трампа. То, что он сказал ее вслух, не очень хорошо для нас, потому что это означает, что Трамп продолжает пребывать в иллюзии, что Путин пойдет на уступки и без Tomahawk.

По мнению Горбача, Трамп до сих пор пребывает в иллюзии, что Путин пойдет на уступки без Tomahawk / Фото: Офис президента Украины

На что, по вашему мнению, сейчас настроена Россия, если учитывать категорический отказ прекращать огонь, о чем сказал Лавров, и упорное повторение, как мантры, того, что война прекратится только тогда, когда будут устранены ее первопричины? У России действительно сейчас есть перспектива каких-то существенных достижений на фронте в этом году или в следующем, которая позволяет ей быть настолько упрямой, дерзкой, гнуть свою линию и отказываться идти на уступки?

Стратегия россиян, в принципе, уже читается. Последние два месяца их действия направлены на то, чтобы сделать территорию Украины непригодной для проживания, прежде всего приграничные районы, но и Киев является такой целью. Речь идет не о продвижении на фронте, хотя и там россияне ожидают, что вот-вот фронт может посыпаться. Это опять-таки их тактика "долбить, долбить и долбить", надеясь на то, что рано или поздно удастся какую-то дыру продолбить в стене обороны.

Сейчас Москва делает ставку на дальние удары, и война на истощение переходит в фазу тотальной войны, целью которой является сделать территорию Украины непригодной для проживания и, соответственно, для организации сопротивления российскому наступлению.

Путин собрался за эту зиму сделать Киев и приграничные области непригодными для проживания, считает Горбач / Фото: kremlin.ru

В тылу Россия сосредоточена на энергетике, прежде всего это касается Киева. Это делается для того, чтобы граждане Украины истощились морально-психологически из-за холода, отсутствия электроэнергии и газа. Россияне думают, что украинцы в конце концов заставят власть пойти на уступки России, чтобы закончить войну. Такова ставка россиян. И поэтому нынешняя зима является критической в их стратегии. Пока они попытаются все это сделать этой зимой, они не убедятся, что их усилия напрасны.

И здесь наша задача – эту зиму выдержать, даже без тепла и электричества. Иначе россияне выйдут победителями, а мы, соответственно, побежденными, и дальше будет еще хуже, чем этой зимой.

Что, по вашему мнению, сегодня способно заставить Россию, Путина закончить войну в Украине?

Только какое-то военно-стратегическое поражение. Поражение – не только на поле боя, но и в сфере военно-промышленного комплекса или истощения ресурсов, которые Россия использует для продолжения войны такой интенсивности.

Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, может несколько уменьшиться интенсивность боев из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян.

Доведение России до точки невозврата, именно в деле истощения ресурсов, должно было бы быть нашей стратегической целью и целью наших партнеров. Думаю, что наши военные и политические стратеги это понимают, а вот примут ли эту точку зрения наши европейские, а особенно американские партнеры – вопрос.

Сейчас совместные усилия и наши, и европейцев, и американцев, получается, направлены на удар по российской нефти. Мы вместе уничтожаем эту сферу российской экономики. Насколько это заставит Россию корректировать свою политику в отношении войны?

Может заставить и уже заставляет. Пока что россияне отвечают зеркально – пытаются уничтожить нашу энергетику. Но на определенном этапе они упрутся в отсутствие бензина, солярки и даже в отсутствие возможности нефтяного экспорта.

Скорее всего, до конца зимы Россия не остановится в своих разрушительных усилиях, потому что считает, что сможет сломать украинское сопротивление. Только тогда, когда россияне убедятся, что это у них не получилось, они начнут искать какой-то другой выход, по-новому оценивать свои ресурсы и собственные перспективы. В том числе исходя из дефицита имеющихся у них материальных ресурсов, в частности бензина, солярки или даже электроэнергии. Ведь мы теперь отвечаем зеркально и наносим удары по российским подстанциям. Когда россияне осознают паритет сил, будет совсем другой разговор.

Учитывая все то, о чем мы говорили выше, прежде всего начало изменения политики Трампа в отношении России и войны, какие наиболее вероятные сценарии завершения войны вырисовываются?

Я не вижу сейчас возможности быстрого и внезапного завершения войны. Прежде всего из-за того, что Россия не может себе позволить этого. Там настолько раскочегарена пропагандой ситуация, что они не могут завершить боевые действия без провозглашения победы. Ведь если не будет победы, будет поражение политического режима и отстранение Путина от власти. А устранение от власти может привести и к "устранению" Путина из жизни. Поэтому для Путина это вопрос жизни и смерти.

Какой другой выход может быть у Путина? Начать какую-то новую войну на новом направлении и перевести внимание российского общества на другую "угрозу". Это тоже не очень вероятно. То, что Россия пытается делать с Европой, в частности Польшей и Северной Европой, запуская беспилотники, было зондированием. Но реакция этих государств противоположна той, на которую надеялись россияне. Нет паники, никто сдаваться не собирается – вызов принят, будут отвечать. Поэтому этот вариант тоже не дает больших надежд Путину.

Наиболее вероятный сценарий завершения войны – это, по моему мнению, постепенное затухание боев на линии фронта и прекращение обстрелов нашего тыла, когда Россией будет достигнуто понимание, что есть паритет, и в ответ на ее удары, по ней бьют так же.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач – исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред