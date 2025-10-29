Трамп заговорил о завершении войны в Украине и 'теплых отношениях' с Путиным

Президент США убежден, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована.

Трамп рассказал об отношениях с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Трамп:

Война РФ против Украины будет урегулирована

Теплые отношения с Путиным должны были бы упростить завершение войны

Война в Украине единственная нерешенная среди восьми, которые США завершили

Война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована. "Теплые отношения" с российским лидером Владимиром Путиным должны были бы привести к простому ее завершению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран АТЭС.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил он.

Трамп добавил, что, несмотря на сложности, война завершится.

"Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих теплых отношений с президентом (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно - это будет сделано", - подчеркнул президент США.

Также Трамп в очередной раз заявил, что прекращать войны ему помогает торговля.

"За восемь месяцев мы сделали восемь (соглашений о завершении войн - ред.). Я думаю, остальное тоже получится. Я действительно так считаю. Я думал, что это будет одно из самых легких. Кто бы мог подумать, что мы установили мир на Ближнем Востоке, но не в России и Украине?" - добавил он.

Когда может завершиться война - мнение эксперта

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что война между Россией и Украиной, вероятно, продлится как минимум до конца 2025 года. По его мнению, ресурсы России позволят вести боевые действия до лета 2026 года.

"Я считаю, что активные боевые действия могут завершиться в середине следующего года. В то же время существует небольшая вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году", - отметил эксперт.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский сообщил, что Трамп признал единственным приемлемым для Украины компромиссом остановку боевых действий по нынешней линии фронта. На позицию президента США повлияли удары РФ по Харькову, безуспешность Путина на фронте и деструктивные заявления из Москвы.

После испытания российской ракеты "Буревестник" Трамп призвал Путина сосредоточиться на завершении войны в Украине вместо ракетных запусков. Он также напомнил о ядерном оружии США, в частности мощных подводных лодках у российского побережья.

Кроме этого, Трамп намекнул на возможность введения новых санкций против России.

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

