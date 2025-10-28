"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей союзников является обеспечение финансовой поддержки Украины и использование замороженных активов России.

Зеленский объяснил заявление Туска о сроках окончания войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 27 октября, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о готовности Украины воевать с Россией еще 2-3 года, пояснил, что речь идет прежде всего о финансовой поддержке и использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что такое заявление связано с вопросом финансовой стабильности и использования замороженных активов РФ.

"Я им сказал (европейским партнерам - ред.) мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - 2-3 года. Давайте акцептуем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", - пояснил президент.

По словам Зеленского, пока неизвестно, может ли российский диктатор Владимир Путин после завершения войны снова начать агрессию, поэтому важно иметь четкое понимание стабильной поддержки Украины извне.

Глава государства подчеркнул, что замороженные активы России планируется направить или на приобретение оружия, или на восстановление страны - в зависимости от того, как будет развиваться война. Если боевые действия завершатся в ближайшее время, средства пойдут на восстановление, если же война будет продолжаться - они будут использованы на нужды обороны.

Президент добавил, что самое страшное для Путина - это сигнал из Европы, что Украину не сломают финансово.

Он пояснил, что это демонстрирует Москве бессмысленность войны, потому что ни Украина, ни ее партнеры "не сдадутся".

По словам Зеленского, принятое решение по замороженным активам невозможно будет отменить даже в случае изменения политической конъюнктуры в странах Большой семерки - любой преемник не сможет остановить транши, которые будут поступать в Украину.

Также по словам Зеленского ни один иностранный лидер не сможет указывать Украине на целевое назначение этих средств. Они могут пойти "на оружие или на еще что-то", что президент Украины назвал политической победой

Он также назвал идею использования этих активов привлекательной и перспективной для практической реализации.

"Надо дожать. Там есть несколько скептиков, кто-то боится рисков, кто-то просто боится, но таких немного", - резюмировал глава государства.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, продолжение войны против Украины для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина является вопросом его политического и физического выживания. Именно поэтому не следует надеяться на внезапное или быстрое завершение боевых действий. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его мнению, Россия просто не может позволить себе остановить войну, поэтому быстрого ее завершения ожидать не стоит.

"Наиболее вероятный сценарий завершения войны - это, по моему мнению, постепенное затухание боев на линии фронта и прекращение обстрелов нашего тыла, когда Россия достигнет понимания, что есть паритет, и в ответ на ее удары, по ней бьют так же", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина все результативнее наносит удары по ключевым объектам на территории государства-агрессора. Весомую долю этих успехов обеспечивает оружие собственного производства. В частности, Украина уже провела боевые испытания ракеты "Фламинго". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы избежать личной встречи с ним.

Кроме того, глава государства сообщил, что в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Этот город является основной целью российских войск, которые готовились к его захвату еще в прошлом году. По словам президента, в городе сейчас находится около двух сотен оккупантов, рассредоточенных в разных локациях.

