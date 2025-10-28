Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

Дарья Пшеничник
28 октября 2025, 10:26
283
По его словам, оккупация этого города важна для врага, чтобы было что показать США.
Зеленский Покровск
Россия бросила на захват Покровска все силы / Коллаж: Главред, фото: Зеленский Telegram, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

  • Россия сосредоточила основные ударные силы на Покровском направлении
  • В городе и соседних районах продолжаются ожесточенные бои, зафиксирована высокая штурмовая активность врага
  • Каждый успех украинских сил в этом регионе - это вклад в общую защиту государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Покровске продолжаются бои, и город является главной целью для врага. По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам.

Город остается главной целью россиян. Они готовились его захватить еще год назад. Об этом рассказал глава государства во время встречи с журналистами, пишет LB.ua

видео дня

"Поэтому сказать, что все сейчас неправильно делается, - мне кажется, не очень объективно с точки зрения того, где мы сейчас с Покровском. Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать один к восьми людям. Вы представьте себе, сколько там у "русских" сил. Но при этом запланированного результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут "продать" американцам, у них нет", - сказал он.

По данным Зеленского, россияне показывали США карту с уже оккупированным Покровском и рассказывали, что смогли захватить 90 % востока.

"Мы понимаем, для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать - смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, - единственно возможна, иначе они будут вроде бы захватывать еще", - сказал президент.

Для чего россиянам Покровск

Зеленский считает, что все силы россияне бросили на Покровск, поскольку не могут взять Купянск.

"Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей", - добавил он.

Что происходит с Сумской областью

Для захвата Сумской области, по мнению Зеленского, у врага возможностей нет.

"Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени продавать что-то президенту Трампу как свои якобы успехи они не смогут", - сказал он.

Как ситуацию в Покровске оценивает офицер ВСУ

Главред писал, что по данным офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, около 200-250 оккупантов сейчас проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Они ищут проходы и, к сожалению, находят их, таким образом просачиваясь в город.

Цехоцкий подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, затрудняющих мониторинг и оборону.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Ранее Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.

Недавно сообщалось, что штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки, а также контрдиверсионную работу. Присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.

Вам также может быть интересно о ситуации на фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский линия фронта Покровск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:31Война
"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:26Война
В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Последние новости

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговщине: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыха (фото)Фото

Реклама
09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

09:12

В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

09:09

В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

09:00

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

08:10

Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

08:10

Как бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилищамнение

Реклама
07:24

Прорыв дамбы в Белгородской области: эксперт сказал, есть ли угроза Украине

06:38

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией – СМИ

06:10

Шантаж не сработал: Кремль начал истерически вопить накануне встречи Трампа и Симнение

05:46

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - приятная неожиданность, Стрельцам - путешествие

05:15

Внук Аллы Пугачевой отверг отношения с россиянками — что произошло

04:30

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух щенков за 51 секунду

02:55

Конец октября будет сложным для трех знаков зодиака: о чем предупреждают астрологи

01:58

Напряжение на фронте растет: в Генштабе рассказали, какие направления под угрозой

01:30

Ведущий Женя Фешак остался один - что произошло

00:51

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить сторонойВидео

00:24

"Замечательные люди": Трамп назвал лучших кандидатов в президенты США в 2028 году

27 октября, понедельник
23:50

Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

23:47

Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

23:22

10 снов, предвещающих богатство и удачу

23:14

Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

22:54

"Красивый мужчина взял меня за руку": Билык сделала признание о новой свадьбе

22:50

Неожиданные фавориты: топ-5 авто которые уже называют будущими хитами 2026 года

22:26

Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

22:17

Медиавраги Украины озолотились: СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ

Реклама
22:14

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

22:11

В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировойВидео

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

20:58

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:57

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:47

Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

20:21

У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять