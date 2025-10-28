"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

По его словам, оккупация этого города важна для врага, чтобы было что показать США.

Россия бросила на захват Покровска все силы / Коллаж: Главред, фото: Зеленский Telegram, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

Россия сосредоточила основные ударные силы на Покровском направлении

В городе и соседних районах продолжаются ожесточенные бои, зафиксирована высокая штурмовая активность врага

Каждый успех украинских сил в этом регионе - это вклад в общую защиту государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Покровске продолжаются бои, и город является главной целью для врага. По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам.

Город остается главной целью россиян. Они готовились его захватить еще год назад. Об этом рассказал глава государства во время встречи с журналистами, пишет LB.ua

"Поэтому сказать, что все сейчас неправильно делается, - мне кажется, не очень объективно с точки зрения того, где мы сейчас с Покровском. Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать один к восьми людям. Вы представьте себе, сколько там у "русских" сил. Но при этом запланированного результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут "продать" американцам, у них нет", - сказал он.

По данным Зеленского, россияне показывали США карту с уже оккупированным Покровском и рассказывали, что смогли захватить 90 % востока.

"Мы понимаем, для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать - смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, - единственно возможна, иначе они будут вроде бы захватывать еще", - сказал президент.

Для чего россиянам Покровск

Зеленский считает, что все силы россияне бросили на Покровск, поскольку не могут взять Купянск.

"Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей", - добавил он.

Что происходит с Сумской областью

Для захвата Сумской области, по мнению Зеленского, у врага возможностей нет.

"Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени продавать что-то президенту Трампу как свои якобы успехи они не смогут", - сказал он.

Как ситуацию в Покровске оценивает офицер ВСУ

Главред писал, что по данным офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, около 200-250 оккупантов сейчас проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе. Они ищут проходы и, к сожалению, находят их, таким образом просачиваясь в город.

Цехоцкий подчеркнул, что определить точную численность врага сложно из-за неблагоприятных погодных условий и особенностей городской застройки, затрудняющих мониторинг и оборону.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе.

Ранее Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии. В том числе и на Покровском направлении.

Недавно сообщалось, что штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки, а также контрдиверсионную работу. Присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.

