"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

Зеленский сообщил о наибольшем скоплении сил оккупанта в районе Покровска.

Зеленский рассказал о боях в городе и скоплении сил оккупанта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНИАН "Суспільне"

Кратко:

Наибольшее сосредоточение сил оккупантов - в районе Покровска

Бои продолжаются в самом городе и соседних районах

Покровск - главная цель ударных сил оккупанта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение российских захватчиков наблюдается в районе Покровска, где продолжаются активные боевые действия, в том числе и в самом городе. Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении к украинцам.

"Говорил с военными. Особое внимание Покровску. Также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются. Продолжаются и в городе. Это для них главная цель - именно Покровск", - отметил Зеленский. видео дня

Президент подчеркнул, что каждый успех украинских военных на Покровском направлении имеет значение для всего государства.

Отдельно Зеленский обратил внимание на поддержку отечественных производителей дальнобойного оружия, которым предоставляют трехлетние контракты:

"Мы увеличиваем такой подход - длинных контрактов, - чтобы и для производителей было больше уверенности, и для нашей армии. Каждой Ставки я буду проверять темп по контрактам: это должно быть реализовано. При любом сценарии Украина всегда должна быть - и будет! - достаточно дальнобойной. Сейчас, во время войны, и не менее после войны - как часть гарантий безопасности для будущего, для наших детей".

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - оценка эксперта

Как писал Главред, по оценке офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, на данный момент около 200-250 российских захватчиков пытаются закрепиться в Покровске.

"Они ищут проходы, они их, к сожалению, находят и они просачиваются в город. По разным оценкам, 200-250 оккупантов сейчас находятся в Покровске", - отметил Цехоцкий.

Эксперт отмечает, что точную численность врага определить сложно из-за неблагоприятных погодных условий и плотной городской застройки, что затрудняет мониторинг и оборону.

Цехоцкий также подчеркнул активную роль российской пропаганды, направленной на создание иллюзии успехов на фронте:

"Враг ведет пропагандистскую войну очень активно, они постоянно объявляют то, чего на самом деле нет, и это дает им кратковременное преимущество, что мы там захватили, тряпку вывесили и так далее", - пояснил офицер.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России все чаще использует просачивание между украинскими позициями для ложных заявлений о наступлении и успехах.

Напомним, что мониторинговая группа DeepState заявляла, что Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на Добропольском направлении и освободить от российских оккупационных войск сразу три населенных пункта.

Кроме того, украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен.

О персоне: Сергей Цехоцкий Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

