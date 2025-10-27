Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

Кремль представляет захват небольших населенных пунктов, как большие успехи.

Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ISW

Армия страны-агрессора России все чаще использует просачивание между украинскими позициями для ложных заявлений о наступлении и успехах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль использует миссии по проникновению и отсутствие смежных линий фронта в некоторых тактических районах, чтобы делать преувеличенные заявления об успехах в местах ведения боевых действий.

В частности аналитики напомнили, что 26 октября Генеральный штаб Украины признал, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается сложной. При этом Генштаб заявил, что в Покровске действуют около 200 российских военнослужащих, однако украинские контрдиверсионные операции не позволяют российским войскам продвинуться вглубь города и закрепиться там.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска добиваются успехов в районе Покровска и Мирнограда, которые имеют тактическое значение, но, вероятно, не предвещают неизбежного краха украинской обороны в этом районе", - говорится в отчете.

Аналитики добавляют, что Кремль также представляет захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как большие успехи в информационном воздействии.

"Площадь Дроновки составляет менее шести квадратных километров, а Плещеевки - менее четырех квадратных километров. В обоих населенных пунктах до войны проживало около 600 человек", - отмечают в ISW.

Стоит заметить, что во время последнего отчета Путину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов начал свой доклад с заявления о том, что российские войска продолжают выполнять "задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей".

"Заявление Герасимова повторяет давнее требование Путина о том, чтобы Украина передала России все четыре незаконно аннексированных региона, одновременно подрывая недавние предложения России обменять территории на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью", - подытожили аналитики.

Покровское направление / фото: ISW

Способность РФ вести войну

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до нового года российский диктатор Владимир Путин хочет видеть падение Покровска, захват Константиновки и выход к Славянску и Краматорску.

По его словам, оценивая запас прочности России и ее способность вести войну, это действительно последний рывок.

"Российская экономика "хромает на обе ноги" уже сейчас. Посмотрим, сколько Россия сможет еще продержаться, и насколько активно западный мир будет додавливать российскую экономику", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сказал, что около 200-250 оккупантов в настоящее время проникли в Покровск и пытаются закрепиться в городе.

Мониторинговая группа DeepState заявляла, что Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на Добропольском направлении и освободить от российских оккупационных войск сразу три населенных пункта.

Кроме того, украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

