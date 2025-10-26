Укр
Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

Анна Косик
26 октября 2025, 11:05
112
Украинские военные рассказали правду о том, что на самом деле происходит в городе.
Путин, герасимов, купянск
Командование РФ придумало очередной "успех" армии РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Путину доложили об окружении Купянска
  • Командование РФ говорит, что в окружении якобы оказались тысячи военных ВСУ
  • Украинские военные утверждают, что угрозы окружения нет

Командование страны-агрессора России славится умением придумывать победы оккупационных войск РФ. На этот раз во время совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск кремлевскому диктатору Владимиру Путину рассказали о якобы окружении ВСУ.

Как сообщили российские СМИ, по версии начальника Генштаба РФ Герасимова и пресс-секретаря Путина Пескова, на Купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

"ВС РФ окружили Купянск, штурмовые отряды овладели переправами ВСУ через реку Оскол, заявил Герасимов", - говорится в сообщении.

Как в Украине прокомментировали угрозу окружения ВСУ в Купянске

Заявления российской стороны об окружении украинской группировки больше похожи на фейк. А все потому, что накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал, что несмотря на попытки армии РФ закрепиться на территории Купянска, угрозы окружения украинских подразделений нет.

"Безусловно, россияне пытаются создать такие условия. Они пытаются давить со стороны Степной Новоселки, прорваться сквозь сам город и закрепиться на его территории ближе к центру", - добавил он.

Украинское командование отмечает, что ситуация контролируется и непосредственная угроза окружения отсутствует.

Сможет ли враг захватить Купянск - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Селезнев пояснил, что оккупанты стремятся сформировать мощный ударный плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск в Донецкой области.

"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения", - добавил он.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска в Купянске Харьковской области расширили контроль в центральной части города. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, который расположен на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

война в Украине Купянск Владимир Путин Дмитрий Песков Валерий Герасимов Купянское направление Фронт
