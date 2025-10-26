На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

В результате атаки громкие взрывы гремели в нескольких областях РФ.

Главное:

Более 80 дронов атаковали Россию ночью

Один из дронов держал курс на Москву

В России скрывают последствия атаки дронов

В ночь на 26 октября в стране-агрессоре России гремели взрывы. Выяснилось, что под атакой оказались восемь областей РФ, среди которых даже Московская. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеское ведомство отметило, что российским силам противовоздушной обороны якобы удалось сбить 82 беспилотника, один из них - непосредственно возле столицы РФ.

В каких регионах России местные слышали взрывы

По меньшей мере 10 раз взрывы этой ночью раздавались в Тульской области. По информации губернатора области, регион атаковали 26 беспилотников. В то же время местные власти РФ традиционно утверждают, что атака закончилась без негативных последствий для россиян.

Также этой ночью дроны достигли Московской области, а один из них двигался прямо на Москву, однако якобы упал на подлете к столице.

Еще несколько дронов заметили на территории вблизи аэропорта Протасово, что в Рязанской области. Там губернатор также не комментирует последствия атаки беспилотников.

Зачем Украина бьет дронами по России

Главред писал, что по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже приносят заметные результаты.

Теперь Украина сочетает оборону на фронте с точечными ударами по стратегическим целям в глубоком тылу противника. Это стало возможным благодаря сочетанию технологических инноваций, новых методов планирования операций, более гибкого мышления украинского командования.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, что под удар дронов в России в частности попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары, после чего у населения пропал свет.

Напомним, дроны атаковали и Саранский механический завод, который производит взрывчатые вещества. Это предприятие входит в госкорпорацию "Ростех", занимается производством оборудования и деталей для различных отраслей промышленности, прежде всего - для машиностроения и, частично, оборонного сектора.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

