У россиян массово погас свет после дерзкой атаки дронов: первые детали

Главное:
- Дроны массированно атаковали Россию
- В Ростовской области у части россиян пропал свет
- Из-за атаки в РФ вводили ограничения в некоторых аэропортах
В ночь на 24 октября в стране-агрессоре России гремели взрывы. Под удар в частности попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары.
Как сообщают российские СМИ, после атаки на область у некоторых россиян исчез свет. Электроэнергии не было у около 1,5 тысячи жителей Новошахтинска. Массовые отключения не смог скрыть даже губернатор области Юрий Слюсарь.
"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток", - сообщил он.
Сколько дронов атаковали Россию
Минобороны страны-агрессора заявило, что якобы российские силы ПВО сначала сбили 111 украинских дронов над Россией и временно оккупированным Крымом, а затем еще 25 беспилотников.
Россиянам даже пришлось закрыть московские аэропорты Домодедово и Жуковский.
Когда в России могут ввести графики отключений электроэнергии
Главред писал, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подтвердил, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа.
Поэтому в случае поражения Ямальского узла, по России могут применить массовые ограничения поставок энергии в центральных регионах РФ, включая жилой сектор и предприятия.
Атаки дронов на Россию - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Оренбургской и Самарской областях России недавно произошла серия атак беспилотников, повлекшая пожары на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге и Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе возле Самары.
Накануне также была осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из предприятий получило повреждения. Речь идет о Саранском механическом заводе.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.
Больше новостей:
- Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш
- Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров
- "Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред