У россиян массово погас свет после дерзкой атаки дронов: первые детали

Местные власти не смогли скрыть последствий массированной атаки.

После пожара в одном из российских городов пропал свет

Главное:

Дроны массированно атаковали Россию

В Ростовской области у части россиян пропал свет

Из-за атаки в РФ вводили ограничения в некоторых аэропортах

В ночь на 24 октября в стране-агрессоре России гремели взрывы. Под удар в частности попал город Новошахтинск, что в Ростовской области. Там зафиксировали масштабные пожары.

Как сообщают российские СМИ, после атаки на область у некоторых россиян исчез свет. Электроэнергии не было у около 1,5 тысячи жителей Новошахтинска. Массовые отключения не смог скрыть даже губернатор области Юрий Слюсарь.

"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток", - сообщил он.

Сколько дронов атаковали Россию

Минобороны страны-агрессора заявило, что якобы российские силы ПВО сначала сбили 111 украинских дронов над Россией и временно оккупированным Крымом, а затем еще 25 беспилотников.

Россиянам даже пришлось закрыть московские аэропорты Домодедово и Жуковский.

Когда в России могут ввести графики отключений электроэнергии

Главред писал, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подтвердил, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа.

Поэтому в случае поражения Ямальского узла, по России могут применить массовые ограничения поставок энергии в центральных регионах РФ, включая жилой сектор и предприятия.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Оренбургской и Самарской областях России недавно произошла серия атак беспилотников, повлекшая пожары на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге и Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе возле Самары.

Накануне также была осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из предприятий получило повреждения. Речь идет о Саранском механическом заводе.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.

