Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

Ключевые тезисы:

Командование РФ начало формировать штурмовые роты из женщин

Оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных

Женщин также используют для разведки

Из-за значительных потерь личного состава российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Их также используют для разведки под видом гражданских. Об этом заявили в партизанском движении Атеш.

По данным партизан в рядах противника, командование 506-го мотострелкового полка РФ начало набирать женщин в штурмовые подразделения, чтобы компенсировать значительные потери личного состава.

"Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать кого угодно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщин не только отправляют на передовую, но и используют для инфильтрации - в случае неудачных штурмов им приказывают переодеваться в гражданскую одежду и собирать разведданные о позициях и передвижениях украинских войск.

В партизанском движении добавили, что для этих женщин отступление или отказ от выполнения приказов фактически невозможны: их жизнь полностью зависит от командиров.

"Агенты Атеш внутри 506-го полка продолжают передавать данные о перемещении личного состава, техники и подготовке к штурмовым действиям. Мы обращаемся к военнослужащим 506-го полка и женщинам, которых режим отправляет на верную смерть: ваша жизнь важнее преступных приказов. Не становитесь частью этого циничного плана", - подытожили в Атеш.

На каких направлениях есть давление оккупантов

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман сказал, что сейчас давление врага есть на Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях.

По его словам, существенное преимущество над ВСУ в силах и технике россияне имеют вблизи Покровска, Константиновки, Мирнограда и в населенных пунктах неподалеку.

"Но - войска РФ под Покровском давят уже полтора года, но не могут этот город ни захватить, ни окружить. Там опасность есть, но точно не опасность прорыва линии фронта", - отметил он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг.

20 октября Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

