Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

Мария Николишин
24 октября 2025, 10:41
1369
Для женщин отступление или отказ от выполнения приказов невозможны.
Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш
Оккупанты формируют штурмовые роты из женщин / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Командование РФ начало формировать штурмовые роты из женщин
  • Оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных
  • Женщин также используют для разведки

Из-за значительных потерь личного состава российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Их также используют для разведки под видом гражданских. Об этом заявили в партизанском движении Атеш.

По данным партизан в рядах противника, командование 506-го мотострелкового полка РФ начало набирать женщин в штурмовые подразделения, чтобы компенсировать значительные потери личного состава.

видео дня

"Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать кого угодно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщин не только отправляют на передовую, но и используют для инфильтрации - в случае неудачных штурмов им приказывают переодеваться в гражданскую одежду и собирать разведданные о позициях и передвижениях украинских войск.

В партизанском движении добавили, что для этих женщин отступление или отказ от выполнения приказов фактически невозможны: их жизнь полностью зависит от командиров.

"Агенты Атеш внутри 506-го полка продолжают передавать данные о перемещении личного состава, техники и подготовке к штурмовым действиям. Мы обращаемся к военнослужащим 506-го полка и женщинам, которых режим отправляет на верную смерть: ваша жизнь важнее преступных приказов. Не становитесь частью этого циничного плана", - подытожили в Атеш.

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш
Что известно об Атеш / Инфографика: Главред

На каких направлениях есть давление оккупантов

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман сказал, что сейчас давление врага есть на Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях.

По его словам, существенное преимущество над ВСУ в силах и технике россияне имеют вблизи Покровска, Константиновки, Мирнограда и в населенных пунктах неподалеку.

"Но - войска РФ под Покровском давят уже полтора года, но не могут этот город ни захватить, ни окружить. Там опасность есть, но точно не опасность прорыва линии фронта", - отметил он.

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг.

20 октября Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск война России и Украины партизаны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

12:00Интервью
Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

11:47Украина
"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

11:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Последние новости

12:10

Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения

12:00

Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

11:57

Учитывается ли стаж при работе на полставки: важные нюансы для пенсии

11:56

Партия Порошенко на 5 лет "оккупировала" помещение в центре Киева и зарабатывала на субаренде — военный о выселении "Евросолидарности"

11:47

Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
11:44

Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий грибВидео

11:38

Сразу несколько переломов: Анна Саливанчук попала в больницу с сыном

11:25

Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения светаВидео

11:24

"Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу

Реклама
11:17

"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

11:02

День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

10:53

Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров

10:41

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

10:34

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

10:33

"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

10:28

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:23

Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

10:20

В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

10:03

Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

09:58

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

Реклама
09:48

Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

09:45

Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

09:29

В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

09:28

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинахВидео

09:08

Вопреки всему: знаки зодиака, которые поступают по-своему и не следуют правилам

08:42

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФВидео

08:22

Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

08:10

Провал РФ на фронте и потери оккупантов в октябремнение

07:40

Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

06:57

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речьВидео

06:21

Денег на выплаты СВОшникам нет: как Украина бьет по ахиллесовой пяте Кремлямнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВидео

04:56

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

04:34

Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

02:45

"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

02:02

Только один нюанс может заставить Путина закончить войну - о чем идет речьВидео

00:25

ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

Реклама
23 октября, четверг
23:12

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответВидео

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять