"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

Российские оккупанты активно используют тактику "шахмат" на Покровском направлении.

https://glavred.info/front/idut-boi-za-kazhdyy-dvor-v-vsu-skazali-gde-na-fronte-obostryaetsya-situaciya-10709147.html Ссылка скопирована

Военнослужащие рассказали, что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstate

Основное:

ВСУ отбросили оккупантов на Покровском направлении

Враг тоже имеет продвижение на этом направлении

Россияне активно используют тактику "шахмат" вблизи Покровска

Украинские защитники отбросили российских оккупантов вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В то же время, по данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска в Донецкой области.

видео дня

Между тем украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем телеграмм-канале сообщил, что ситуация на Покровском направлении продолжает обостряться.

"Ситуация здесь продолжает осложняться, мы постепенно теряем контроль над несколькими районами, но взамен оставляем ряд сожженных позиций и уничтоженных штурмовых групп оккупантов", - написал он.

По его словам, враг изо всех сил пытается зацепиться за остатки микрорайона Собачевка, где идут упорные бои за каждый двор.

Несмотря на это, к северу от центра еще держатся очаги украинского сопротивления.

Тем временем в промзоне "Цитадель" продолжается самое ожесточенное столкновение. Противник не захватил и половины территории, поэтому украинские подразделения используют преимущество: с внутренних позиций удобнее бить по флангам и срывать продвижение врага.

Военный подчеркнул, что сейчас борьба продолжается.

Покровск / Инфографика: Главред

Россияне изменили тактику под Покровском

Начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Червона калина 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин в эфире Киев24 рассказал, что российские оккупанты активно используют тактику "шахмат" на Покровском направлении.

"Условно - для того, чтобы что-то взять, надо что-то отдать. Они отвлекают внимание, разрежают именно наши позиции дронов. Враг отдает большое количество своего личного состава", - пояснил он.

По словам военного, погода меняется и фактически тактика противника сейчас идет также на копание.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, из-за значительных потерь личного состава российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Их также используют для разведки под видом гражданских.

Напомним, 20 октября Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Кроме этого, ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг. В ходе операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских оккупантов.

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред