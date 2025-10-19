НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

Из-за угрозы атаки дронов работа аэропортов в Оренбурге и Самаре была временно приостановлена.

В Самаре и Оренбурге горят заводы / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Около Самары получил повреждения нефтеперерабатывающий завод

В Оренбурге поврежден газоперерабатывающий завод

В ночь на воскресенье, 19 октября, в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия атак беспилотников, вызвавшая пожары на стратегически важных объектах. В частности, повреждения получили газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод возле Самары. Об этом сообщили местные паблики и OSINT-каналы.

В Оренбурге местные жители сообщили о многочисленных взрывах в районе газового завода. В результате в городе наблюдалось сильное задымление, а в аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов.

По данным российских источников, во время атаки в небе были видны яркие вспышки, вероятно из-за работы систем противовоздушной обороны. Местные слышали над Оренбургом от 5 до 7 взрывов, после чего в одном из районов началось задымление.

Завод, специализирующийся на переработке природного газа и производстве сжиженных газов, элементарной серы и пропана, за последний год уже не впервые становится мишенью для беспилотников.

Не менее напряженная ситуация возникла в Самарской области, где около часа ночи была объявлена угроза удара дронов. В частности, под атаку снова попал Новокуйбышевский НПЗ, расположенный в 20 километрах от Самары. Очевидцы сообщали о примерно 20 взрывах и черном дыме в районе завода.

Смотрите видео атаки по РФ

Экспертные оценки

Филип Ингрэм, эксперт по военной разведке, подчеркнул, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики России. "Точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина", - отметил он.

По словам Ингрэма, дроны дальнего радиуса действия, способные пролетать более 1000 км, превращают "великую нефтегазовую империю России в цепь адских пламен".

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подтвердил эффективность атак: "Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. В оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области наблюдаются проблемы с поставками бензина".

Фесенко добавил, что подобные удары, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем, усиливая давление на экономическую инфраструктуру страны-оккупанта.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

