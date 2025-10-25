Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

Укрэнерго сократило объем и продолжительность отключений электроэнергии на воскресенье.

Графики отключений на 25 октября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

26 октября свет будут выключать в отдельных регионах Украины

Для населения почасовые отключения будут действовать с 09:00 до 22:00

Объем - от 0.5 до 1 очереди

В воскресенье, 26 октября, из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Они будут касаться как населения, так и промышленности. Об этом сообщило Укрэнерго.

Графики почасовых отключений для населения будут действовать с 09:00 до 22:00. Ограничения для украинцев будут применять в объемах от 0.5 до 1 очереди.

Графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в то же время - с 09:00 до 22:00.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали в Укренего.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет с электроэнергией зимой - прогноз эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предупредил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии, особенно во время сильных морозов. Он утверждает, что в пиковые часы население может быть без света до 20 часов в сутки.

По его словам, в прошлом году зимой избежать критической ситуации удалось благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, многочасовые отключения станут реальностью.

"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - подчеркнул Корольчук.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 25 октября, в отдельных регионах Украины введены почасовые отключения электроэнергии из-за последствий атак РФ на энергообъекты. Для населения - с 07:00 до 23:00 в объемах 1-2 очереди.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Россия снова готовится нанести удары по энергосистеме Украины этой зимой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла. По его словам, в Соединенных Штатах осознают угрозы со стороны РФ и уверяют в поддержке Украины в прохождении отопительного сезона.

Кроме этого, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев предостерег, что ситуация с электроснабжением в столице может осложниться. По его прогнозам, Киев не окажется в полном блэкауте, однако город может подвергнуться отключениям электроэнергии до нескольких суток.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

