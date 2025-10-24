Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

Укрэнерго применяет ограничения электроснабжения из-за ударов РФ по энергетике.

Графики отключений на 25 октября / / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

Графики почасовых отключений 25 октября будут действовать с 07:00 до 23:00

Свет в объемах от 1 до 2 очередей

Причина - последствия массированных ракетно-дронных атак РФ

В субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут вводить меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать и для бытовых потребителей, и для промышленности. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Причина введения ограничений - последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в компании.

По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений для населения будут применять с 07:00 до 23:00, объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленных потребителей ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 23:00.

Энергетики напомнили, что объем применения ограничений может меняться, поэтому следует следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Также в компании призвали потребителей экономно использовать электроэнергию в периоды, когда она доступна по графику.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет с электроэнергией зимой - прогноз эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предупредил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии, особенно во время сильных морозов. По его словам, в пиковые часы население может оставаться без света до 20 часов в сутки.

Корольчук напомнил, что предыдущей зимой избежать критической ситуации удалось благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, многочасовые отключения станут реальностью.

"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - подчеркнул Корольчук.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 24 октября, в Украине введены почасовые графики отключения света с 07:00 до 23:00 из-за последствий массированных атак РФ на энергосистему. Для населения предусмотрены отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей в зависимости от региона.

Россия усилила удары по украинской энергосистеме и ситуация этой зимой может ухудшиться, особенно в прифронтовых регионах. Военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что сложнее всего будет в Харькове и Киеве, тогда как отдаленные города, такие как Ужгород, почти не почувствуют проблем.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, атакуя энергетическую инфраструктуру.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

