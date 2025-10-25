Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

Трамп заявляет, что готов возобновить переговоры с Путиным при определенных условиях.

Американский лидер отмечает огромную напряженность между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

Трамп готов встретиться с Путиным, если будет соглашение по Украине

Предыдущую встречу в Будапеште Трамп отменил из-за отсутствия прогресса

США вводят санкции, Китай и Индия сокращают или прекращают закупки нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, но только при условии, что встреча приведет к заключению соглашения о завершении войны в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп отменил свою встречу с Путиным в Будапеште из-за отсутствия прогресса в переговорах, а сам президент США отмечал, что не хочет тратить время впустую.

Условия встречи по словам Трампа

На вопрос журналистов, что должна сделать Россия, чтобы саммит состоялся, Трамп ответил:

"Мы должны быть уверены, что заключим соглашение (по завершению войны в Украине - ред.). Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало меня."

Он также подчеркнул, что надеялся на более быстрое завершение войны в Украине: "Рассчитывал, что война в Украине закончится раньше, чем установление мира на Ближнем Востоке. Это было очень сложно. На самом деле, Путин сказал мне по телефону: "Парень, это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, но не смогли". А я сделал это. Были и другие случаи, если посмотреть на Индию и Пакистан. Я мог бы сказать, что почти все соглашения, которые я уже заключил, были, как я думал, более сложными, чем с Россией и Украиной. Но все сложилось иначе."

Трамп также отметил, что между странами существует сильное напряжение: "Между странами, в частности президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, - огромная ненависть."

Относительно текущей ситуации с мирными переговорами он отметил: "Китай значительно сокращает закупки российской нефти, Индия полностью прекратила их, а мы ввели санкции."

Экспертная оценка политолога

Политолог Петр Олещук считает, что во время встречи президентов Украины и США в Белом доме Украина получила определенный сигнал относительно развития войны, который можно считать тревожным. По его мнению, это связано с тем, что Дональд Трамп пытается занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"Следует ожидать ряд заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине могут восприниматься неоднозначно. Трамп стремится показать Путину готовность к договоренностям и не демонстрировать себя как врага", - пояснил Олещук.

В то же время эксперт отметил, что разговор между Трампом и Зеленским происходил в конструктивном русле. По вопросу поставки ракет Tomahawk, он подчеркнул, что этот вопрос пока отложен и его реализация полностью будет зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

