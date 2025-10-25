Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

Руслан Иваненко
25 октября 2025, 23:17
90
Трамп заявляет, что готов возобновить переговоры с Путиным при определенных условиях.
Трамп, Путин
Американский лидер отмечает огромную напряженность между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Трамп готов встретиться с Путиным, если будет соглашение по Украине
  • Предыдущую встречу в Будапеште Трамп отменил из-за отсутствия прогресса
  • США вводят санкции, Китай и Индия сокращают или прекращают закупки нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, но только при условии, что встреча приведет к заключению соглашения о завершении войны в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп отменил свою встречу с Путиным в Будапеште из-за отсутствия прогресса в переговорах, а сам президент США отмечал, что не хочет тратить время впустую.

видео дня

Условия встречи по словам Трампа

На вопрос журналистов, что должна сделать Россия, чтобы саммит состоялся, Трамп ответил:

"Мы должны быть уверены, что заключим соглашение (по завершению войны в Украине - ред.). Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало меня."

Он также подчеркнул, что надеялся на более быстрое завершение войны в Украине: "Рассчитывал, что война в Украине закончится раньше, чем установление мира на Ближнем Востоке. Это было очень сложно. На самом деле, Путин сказал мне по телефону: "Парень, это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, но не смогли". А я сделал это. Были и другие случаи, если посмотреть на Индию и Пакистан. Я мог бы сказать, что почти все соглашения, которые я уже заключил, были, как я думал, более сложными, чем с Россией и Украиной. Но все сложилось иначе."

Трамп также отметил, что между странами существует сильное напряжение: "Между странами, в частности президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, - огромная ненависть."

Относительно текущей ситуации с мирными переговорами он отметил: "Китай значительно сокращает закупки российской нефти, Индия полностью прекратила их, а мы ввели санкции."

Экспертная оценка политолога

Политолог Петр Олещук считает, что во время встречи президентов Украины и США в Белом доме Украина получила определенный сигнал относительно развития войны, который можно считать тревожным. По его мнению, это связано с тем, что Дональд Трамп пытается занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"Следует ожидать ряд заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине могут восприниматься неоднозначно. Трамп стремится показать Путину готовность к договоренностям и не демонстрировать себя как врага", - пояснил Олещук.

В то же время эксперт отметил, что разговор между Трампом и Зеленским происходил в конструктивном русле. По вопросу поставки ракет Tomahawk, он подчеркнул, что этот вопрос пока отложен и его реализация полностью будет зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп встреча Путина и Трампа Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

23:17Мир
Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:20Украина
"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

20:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Гороскоп на сегодня 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Гороскоп на сегодня 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Последние новости

23:17

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

22:44

Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
20:48

"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

20:35

Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожайВидео

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

Реклама
19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

19:14

РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

19:12

Мировые премьеры и звездное жюри: в Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость"

19:10

Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремльмнение

18:56

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войныВидео

18:55

Россияне запустили ракеты прямо по месту прилета: на Днепропетровщине погиб спасательФото

18:13

ВСУ зачистили стратегическую точку: почему результат может изменить баланс сил

18:12

"Божественное откровение": в эти три даты рождаются люди с мудростью прошлых жизней

17:41

Как по-украински сказать "веснушки" - назван единственный правильный ответВидео

17:17

США готовят новые санкции против России – Reuters

17:15

Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

Реклама
16:48

Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробеВидео

16:35

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

16:32

Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверьВидео

16:28

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

16:09

Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пунктВидео

15:38

Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

15:23

"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

14:56

Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

14:48

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топливаВидео

14:45

ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль "правительства технократов" - СМИ

14:43

В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозыФото

14:24

Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелахФото

14:14

Бюро экономической безопасности и Совет бизнес-омбудсмена объединяют усилия для противодействия теневым схемам

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

Реклама
13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять