Войска Путина дронами атаковали Киев: попалив в жилые дома, есть погибшие – детали

Андрей Ганчук
26 октября 2025, 07:28
Последствия вражеской атаки зафиксировали в Деснянском и Оболонском районах столицы. Пострадали 26 человек, среди них – дети.
Киев
Киев / ГСЧС Киева

Российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. Последствия вражеской атаки установлены в Деснянском и Оболонском районах. В Деснянском районе враг попал в 9-этажный жилой дом. Пострадали 27 человек. Среди них – 6 детей. Погибли 3 человека.

Ситуация в Деснянском районе

Последствия вражеской атаки были зафиксированы в двух районах – Деснянском и Оболонском.

Согласно обновленной на 7:16 информации от мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе в результате атаки РФ погибли 3 человека. Известно о 27 раненых. Пострадали 6 детей.

видео дня

Обломки БПЛА упали на 9-этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. В нескольких квартирах произошло возгорание. Пожар распространился на балконы с 4 по 7 этажи.

Пожар ликвидирован. Спасатели продолжают работу.

Кроме того, повреждены окна и двери квартир в 9-этажном жилом доме. Установлено частичное повреждение фасада и перекрытия между 6-м и 8-м этажами.

Спасли 5 человек.

Спасатели продолжают свою работу

Оболонский район

Обломки российского беспилотника упали на 16-ти этажный жилой дом. Повреждена квартира.

Пожаров и разрушений конструкций не зафиксировано.

Новость дополняется

