Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по Киеву

Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами.

Россияне ударили баллистикой по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Киев баллистикой

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

В Киеве прогремели мощные взрывы. В ночь на 25 октября россияне ударили по столице баллистическими ракетами. В результате атаки уже 10 человек ранены, еще один человек погиб. Об этом заявил председатель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени", написал Ткаченко.

В Сети разлетелись видео с моментами ударов по Киеву. Взрывы раздавались один за другим. Киевляне чувствовали мощную взрывную волну. На месте ударов поднялся сильный пожар, который до сих пор еще не удалось обуздать.

РФ ударила по Киеву баллистикой / фото: скриншот

Также СМИ опубликовали кадры того, как выглядит Киев утром. Возле жилых домов видны большие столбы черного дыма.

РФ ударила по Киеву баллистикой / фото: скриншот

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.

24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

