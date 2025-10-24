Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

На одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие.

В городе прогремело несколько взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Терехов:

Харьков под ударом КАБов

В городе зафиксировано по меньшей мере два попадания

В Харькове сообщили о нескольких раненых

24 октября около 11:00 в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессорка Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Через несколько минут был зафиксирован еще один удар по городу. Выяснилось, что на одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие. По состоянию на 11:43 известно уже о трех раненых. Под завалами могут быть еще люди.

"По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждены более 20 машин. Второе - по гражданскому предприятию. Трое пострадавших, один человек госпитализирован. Продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.

Число пострадавших растет

По состоянию на 11:57 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о том, что количество пострадавших возросло до шести.

"Среди них — 69-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс. Бригады врачей на месте, оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

В 12:07 мэр города Игорь Терехов уточнил, что Харьков был атакован 5 КАБами. На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки – там выбиты окна.

Чем опасны сегодня российские КАБы

Главред писал, что по информации заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, в течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Таким образом, россияне продолжают дорабатывать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Удары России по Харьковщине - последние новости

Ранее, в ночь на 23 октября, российские войска нанесли повторный удар по селу Зеленый Гай Купянского района Харьковской области, когда украинские спасатели тушили пожар после атаки дрона.

Напомним, Главред писал, что после ночной массированной атаки утром 22 октября оккупанты нанесли удар дроном по детскому саду в Харькове. Впоследствии стало известно об одном погибшем.

В заведении находились 48 детей. Спасатели ГСЧС героически выносили малышей из горящего здания, рискуя собственной жизнью из-за возможности повторного удара.

