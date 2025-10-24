В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов

Стоит отметить, что это новая серьезная угроза для Одесской области.

КАБы атаковали Одесскую область

Россияне впервые атаковали Одесскую область КАБами

Их использовали для ударов по гражданской инфраструктуре

Такие удары несут колоссальную опасность для людей

Днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область атаковали российские КАБы. Известно, что взрывы в Одесской области слышали около 13:32, но уже через 5 минут раздался отбой.

Воздушные силы сообщали, что в направлении региона из акватории Черного моря движется управляемая авиационная бомба (КАБ). Сначала курс был на Южное/Очаков, затем - Южное/Черноморское.

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Он отметил, что это новая серьезная угроза для Одесской области.

По его словам, такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

"Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь - самое ценное. И верьте в ВСУ", - написал Кипер.

Какие КАБы использует Россия

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии Главреду рассказал, что все привыкли называть КАБами весь сегмент боеприпасов, которые россияне сбрасывают с бортов самолетов-носителей. Но на самом деле это не совсем так.

Он отметил, что самый распространенный и самый проблемный для Украины - это КАБ весом 500 кг, который повсеместно сбрасывается на фронтах.

"Это так называемый КАБ, сделанный из авиабомбы, к которой прикреплены сверху "крылышки" - так универсальный модуль планирования. Благодаря этому классическая авиационная бомба может лететь вперед на небольшое расстояние - около 40-50 км", - говорит специалист.

По его словам, если же говорить о полноценном планирующем боеприпасе - летающем, барражирующем - у него другая конструкция.

"Это не когда бомба висит под крылом, а когда все изначально собрано в единую систему и так задумывалось конструкторами. Внешне он напоминает ракету. У этого типа планирующего боеприпаса есть внутренний реактивный двигатель. Обычно россияне делают его диаметр около 30 см из-за унификации боеприпасов, что дает возможность впоследствии запускать их не только с авиа-носителя, но и с РСЗО "Торнадо"", - подчеркнул "Флеш".

Обломок КАБ / фото: t.me/serhii_flash

Он добавил, что этот планирующий боеприпас имеет реактивный двигатель, благодаря чему он может развивать большую скорость и летать на большие расстояния после сброса.

"Дальность зависит от того, с какой высоты он будет сброшен: его могут сбрасывать с 5 км, с 10 км, даже с 15 км и на разных скоростях самолета-носителя. Поэтому такие типы КАБов могут достигать дистанции до 200 км, где 100 км - это рабочая дистанция при стандартной высоте, а до 200 км - предельная", - рассказывает специалист.

КАБ / фото: t.me/serhii_flash

Можно ли сбить КАБ

"Флеш" подчеркнул, что перехватывать КАБы дронами-перехватчиками нельзя, потому что скорость реактивного КАБа, особенно на начальном участке полета, значительно выше и даже превышает скорость Шахедов.

Он также подчеркнул, что РЭБ может повлиять на точность попадания, отвести КАБ от цели, но не уничтожить его.

Будет ли Россия наращивать количество ударов КАБами

Соучредитель DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко рассказал, что страна-агрессор Россия имеет новую стратегию - дорабатывать и создавать новые средства поражения, чтобы создавать определенное давление на украинцев.

По его словам, масштаб ударов российских КАБов пока резко не возрастет.

"Мы пока не можем говорить о массовых мероприятиях, при которых эти КАБы, модифицированные новыми модулями планирования и коррекции, применялись бы в больших количествах", - подчеркнул он.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 октября российские войска ударными дронами атаковали Украину. В Херсоне один шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

Во время утреннего обстрела в Херсоне загорелась квартира в многоэтажке и частный жилой дом. Спасателям удалось ликвидировали пожары, несмотря на то, что враг повторно направлял дроны к месту тушения.

Также 24 октября около 11:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

