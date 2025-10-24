Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона

Спасатели показали, как пытались ликвидировать пожары, вспыхнувшие в результате российского обстрела.

В Херсоне прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Россияне обстреливают Херсон

Под удар попали жилые дома и общественный транспорт

В результате удара погибли и пострадали люди

В ночь на 24 октября и в течение всего утра российские оккупанты обстреливают гражданскую застройку города Херсон. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили спасатели ГСЧС.

Известно, что во время утреннего обстрела в Херсоне загорелась квартира в многоэтажке и частный жилой дом. Спасателям удалось ликвидировали пожары, несмотря на то, что враг повторно направлял дроны к месту тушения.

Кроме того, российские дроны атаковали город и вчера, попав в одну из многоэтажек. Пожарные спасли 2 человек из охваченных огнем помещений и передали их медикам.

Здание претерпело частичные разрушения, взрывная волна выбила окна, а в результате этого вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил сразу несколько квартир и балконов.

По данным спасателей в результате утреннего российского обстрела Херсона пострадал 21 человек, среди них трое детей. Еще 2 человека погибли.

Утром также под вражеский обстрел в Корабельном районе попал общественный транспорт.

"Повреждены троллейбус и маршрутный автобус. Ранения получила водитель КП "Херсонэлектротранс". По пострадавшим в маршрутке информация уточняется. На сейчас известно об одной погибшей пассажирке и одной травмированной", - говорится в сообщении Херсонской ГВА.

Что известно о состоянии пострадавших

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате вражеского удара пострадал 16-летний парень. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

"Во время обстрела в комнату юноши попал снаряд, из-за чего он получил минно - взрывную травму, поверхностные ранения головы и тела и сотрясение головного мозга. Парня доставили в больницу в состоянии средней тяжести, где медики оказали ему необходимую помощь", - написал Прокудин.

Смотрите видео, в котором показаны последствия российских ударов по Херсону:

Как писал Главред, 24 октября около 11:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Напомним, в ночь на 24 октября, в Кировоградской области из-за вражеской атаки без света остались 19 населенных пунктов. Как сообщили в ОВА, были атакованы объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района.

Кроме этого, в ночь на 23 октября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Падение обломков сбитых "Шахедов" зафиксировано в трех районах города. Пострадало здание синагоги.

