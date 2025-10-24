Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения света

Особенно опасной такая ситуация может стать для пожилых людей, которые могут забыть выключить плиту или уснуть, не заметив возобновление подачи газа.

https://glavred.info/ukraine/gaz-mogut-otklyuchat-po-chasam-pochemu-eto-opasnee-chem-veernye-otklyucheniya-sveta-10709153.html Ссылка скопирована

Отключения газа несут прямую угрозу жизни украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Кратко:

Отключения газа крайне опасны и могут привести к трагедиям

Основной риск — возобновление подачи газа без контроля может вызвать утечки и пожары

Ограничения, скорее всего, будут реализованы через снижение давления

В Украине не исключены возможные ограничения газоснабжения по графикам, аналогичным веерным отключениям электроэнергии. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал о возможных рисках.

По словам эксперта, планы действий на случай перебоев с газом разрабатывались еще в 2022–2023 годах в структуре "Нафтогаза". Это подтверждает, что власти рассматривают такой сценарий как реальный.

видео дня

Почему ситуация с газом куда опаснее, чем с электричеством

Корольчук предупредил, что возможные отключения газа несут прямую угрозу жизни и безопасности граждан.

"Ведь далеко не у всех современные плиты с автоматическим выключением. Представьте: человек поставил борщ, газ выключили, потом подачу возобновили - а огонь снова загорелся. Человек этого даже может не заметить", — объяснил эксперт в интервью Главреду.

Особенно опасной такая ситуация может стать для пожилых людей, которые могут забыть выключить плиту или уснуть, не заметив возобновление подачи газа.

Ограничения могут быть реализованы через снижение давления

Эксперт также описал, как технически может выглядеть ограничение подачи газа в домах.

В многоквартирных домах подачу газа можно перекрыть вентилем.

В частных домах наиболее вероятный сценарий — снижение давления в системе. В таком случае газ на плиту будет поступать, но котлы отопления могут перестать запускаться, что приведет к отсутствию тепла.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Отключения будут сложно реализовать

Корольчук подчеркивает, что автоматизировать процесс будет крайне сложно, и на местах придется задействовать специалистов.

"Технически это возможно - просто перекрыть вентиль и все. Но даже если отключать подачу почасово, это уже вопрос не только технический, но и физический - ведь на местах должны быть люди, которые будут выполнять эти действия", - добавил Корольчук.

Украина может с отключениями газа. При этом последствия газовых ограничений несут значительно больший риск для жизни граждан.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины

Газовая инфраструктура Украины с начала 2025 года подвергается все более интенсивным ракетным и беспилотным ударам страны-агрессора РФ. Российские атаки по Украине за последние дни уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что, вероятно, вынудит Киев потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить зиму.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа в стране.

Как писал Главред, поле атаки в ночь на 3 октября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон в Украине.

В ночь на 22 октября Полтавская область была атакована российской оккупационной армией. Под удар попали объекты нефтегазовой промышленности.

Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа. Технически импорт возможен, газ в Европе есть, цены на него стабилизировались - примерно около 400 долларов за тысячу кубометров. Единственная постоянная проблема и риск Украины - это Российская Федерация.

Призывы отложить начало отопительного сезона являются необоснованными: мнение эксперта

Директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что никаких серьезных технических препятствий для начала отопительного сезона нет, но государству придется потратить больше на импорт газа.

"Если будет холодно, местные власти не будут слушать призывов к отсрочке, а просто будут подключать отопление", - сказал он.

По словам Сергиенко, призывы отложить подачу тепла в дома являются популистскими. Когда температура снижается, люди все равно начинают отапливать помещения.

"Вы сэкономите на газе, но энергосистема будет потреблять электричество в повышенном объеме", - пояснил он РБК-Украина.

Другие новости:

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред