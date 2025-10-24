Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

Новые российские КАБы мало чем отличаются от предыдущих, но могут создать прецедент для перемещения систем ПВО ближе к линии фронта, считает специалист.

Украине придется активнее насыщать средствами ПВО прифронтовые города / Коллаж Главред

В октябре 2025 года россияне впервые создали угрозу от российских фронтовых средств поражения для тыловых городов, когда запустили КАБ по Полтавщине, который преодолел дистанцию в 120 километров.

В интервью Главреду соучредитель DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко рассказал, способна ли РФ быстро масштабировать дальнобойные КАБы, чего ждать от российских противодронных аэростатов, для каких городов могут создать угрозу новейшие FPV и имеет ли Украина средства противодействия.

Я так понимаю, что КАБ, который долетел до Полтавщины - это не КАБ в классическом понимании, а определенная модификация. Насколько это в целом меняет ситуацию в контексте угрозы тыловым городам?

Относительно глубокого тыла, то я бы не сказал, что это существенно меняет ситуацию. Увеличивается зона поражения непосредственно по линии фронта. Мы пока не можем говорить о массовых мероприятиях, при которых эти КАБы, модифицированные новыми модулями планирования и коррекции, применялись бы в больших количествах. Но, тем не менее, мы четко понимаем стратегию врага - дорабатывать и создавать новые средства поражения, чтобы создавать определенное давление на украинцев.

Эти КАБы по способности поражения не отличаются от предыдущих, разве что их дальность увеличивается благодаря дополнительно разработанным модулям. И здесь критично, что действовать нужно не против самих КАБов, а против их носителей. Речь идет о необходимости разворачивать на линии фронта наши средства поражения - в частности, для поражения авиации врага. Дефицит таких систем поражения, как Patriot и других становится более очевидным, и таким образом враг может создавать прецеденты, когда имеющиеся у нас станции придется перемещать ближе к линии фронта, чтобы поражать самолеты, использующие КАБы.

Это постоянные изменения в построении экосистемы противовоздушной обороны. Ничего принципиально нового, но, как всегда, с врагом-террористом растет количество рисков, и мы должны работать над уплотнением и наращиванием собственных возможностей поражения по таким воздушным целям.

У нас некоторое время фигурировало понятие "блуждающий Патриот". Правда ли, что пока это единственный вариант, которым можно эффективно противодействовать этим КАБам?

Я бы не говорил, что это единственный вариант, но, возможно, это самый эффективный из имеющихся вариантов защиты с нашей стороны.

Если же говорить о других средствах противодействия КАБам - чем их можно подавить?

Когда мы говорим о КАБах, особенно тех модулях, которые корректируют траекторию во время полета благодаря дополнительной аэродинамике, то РЭБы (радиоэлектронные средства борьбы) работают в этом случае наиболее эффективно. Однако это надо подтвердить и услышать от наших специалистов/чиновников. РЭБ - лишь один из элементов противовоздушной обороны, который может действительно давать высокую эффективность. Когда же речь идет о других средствах, я бы все же концентрировался на вопросах безопасности: это наш основной приоритет в противовоздушной обороне.

Сейчас как никогда важно прислушиваться к сигналам воздушных тревог и реагировать на них - знать, где находится укрытие, и не игнорировать возможности укрыться. Эти правила должны быть понятны не только городам в непосредственной близости к линии фронта, но и тем, что на расстоянии 100-200 км - они также в зоне риска. Опять же, ничего принципиально нового, но вопрос собственной безопасности надо воспринимать очень серьезно.

А есть ли варианты со стороны местных властей наработать средства противодействия, чтобы эти КАБы не долетали, например, до крупных городов?

Следует отметить, что борьба с такого типа воздушными угрозами имеет общенациональный характер. Гипотетически могут появляться отдельные местные инициативы, которые повысят уровень безопасности, но работа по уничтожению как КАБов, так и их носителей должна быть системной и осуществляться на уровне страны.

Еще одна угроза, которая активно растиражировалась в медиа - заявление начальника службы подземных систем 13-й бригады Хартии ИгоряРайкова о том, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны смогут преодолевать расстояние до 100 км и достигать крупных городов. Как вы расцениваете такой риск? Насколько это реальная перспектива и какие есть средства противодействия именно FPV?

С технической точки зрения FPV очень трудно отправить на такое расстояние. Даже с использованием технологий воздушного старта максимальное расстояние обычно меньше 100 км и даже 50 км. Однако зона поражения постоянно растет - над этим работают и украинские инженеры, и враг копирует инновации. Поэтому можно утверждать, что зона поражения таких дронов может увеличиваться.

Однако я бы концентрировался не только на технологии FPV, но и на технологиях, которые позволяют устройствам самолетного типа преодолевать большие расстояния. Здесь ключевой вопрос - физика полета и радиосвязь. Именно радиосвязь является ограничивающим фактором: чтобы выполнять управляемые атакующие действия, враг должен держать связь с такими аппаратами.

Украинское противодействие в этом вопросе - плотная защита с использованием РЭБ - помогает снижать риски и повышать безопасность украинских городов. Я бы не говорил об угрозе для глубокого тыла в целом, скорее речь идет о расширении зоны опасности по линии фронта.

Насколько серьезно может быть расширена зона поражения - если не до 100 км, то какой она может быть?

Мы должны четко понимать: все достижения Украины так или иначе копирует враг. Если Украина способна достигать целей на расстояниях 50, 70, 100 км, то через некоторое время это сможет делать и враг. Вопрос в масштабировании этих видов угроз, поскольку мы должны делать максимум, чтобы санкции и другие ограничения не позволили врагу получить доступ к компонентам, которые могли бы сделать возможным массовые запуски такого оборудования. Поэтому это не какой-то непреодолимый кризис, скорее ожидаемая эволюция средств поражения.

Правильно ли я вас поняла: даже если появятся дальнобойные FPV, о которых мы говорим, то в начале их будет немного - вопрос в масштабировании?

Да, вы абсолютно правы. Когда появляются первые прототипы или продукты появляются в украинском небе, это обычно единичные случаи, когда враг проверяет их эффективность, а затем работает над масштабированием. По состоянию на сейчас мы не можем утверждать, что это массовое явление или об имеющихся предпосылках для массовых запусков. Но мы базируемся на устоявшемся паттерне поведения врага: он копирует и адаптирует те же технологии, которые работают у Украины.

То же самое касается и КАБов?

Когда речь идет о КАБах, ситуация немного другая: в Украине больше арсенала решений, делается ставка на собственное ракетное вооружение, дальнобойные дроны и дипстрайки. В случае КАБов нужна комбинация различных мер, поскольку враг модифицирует имеющиеся средства, чтобы улучшить их эффективность.

Одна из основных проблем для тыловых городов сейчас - это поражение "шахедами" (например, Shahed-136). Недавно было заявление Владимира Зеленского по наращиванию экипажей боевой авиации, что поможет перехватывать такие угрозы на ранних стадиях.

Никогда не будет достаточно. Любых средств нужно множество, поскольку ни одно из них не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушной цели. Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов.

Вместе с тем существует сложность: наша страна большая, территория и линия фронта рекордные, и это делает задачу чрезвычайно трудной. Здесь критически важен человеческий ресурс: недостаточно иметь только вооружение или правильную технику, которая будет уничтожать вражеские "шахэды" - нужны также подготовленные люди, умеющие этим пользоваться.

Недавно появилась информация о том, что россияне, в частности в Тульской области, планируют размещать аэростатные системы защиты от беспилотных аппаратов. Соответственно, есть ли в Украине подобные разработки или решения, которые можно считать аналогичными?

Технологии аэростатов в целом существуют. В Украине есть инженеры, которые поставляют такое оборудование не только для собственных нужд в сфере безопасности - есть успешные примеры реализации этих технологий. На Западе есть предприниматели и компании, которые поставляют подобное оборудование даже в Соединенные Штаты Америки, в частности для армии. В определенных направлениях, особенно когда речь идет о разведке или наблюдении, эти технологии работают и довольно эффективно.

Если же говорить об использовании тактики времен Второй или даже Первой мировой войны, то когда-то такая практика действительно существовала. Насколько она будет эффективной сегодня - покажет только время.

То есть можно предположить, что впоследствии и Украина может использовать подобные решения, если они докажут свою эффективность, я правильно понимаю?

Если этот инструмент действительно покажет результат, то, безусловно, будут задействованы все возможные средства для защиты городов. Но пока, насколько мне известно, с украинской стороны подобных примеров мы не наблюдали.

Если говорить о последних атаках россиян, которые направлены по тыловым городам, то какими, по вашему мнению, могут быть дальнейшие действия врага? Насколько серьезной является угроза для нас, особенно с началом отопительного сезона? И имеем ли мы сейчас достаточные возможности для эффективного противодействия?

Мы должны жить с осознанием того, что идет война, а значит, угроза существует всегда. Ее уровень может меняться - становиться больше или меньше - но мы должны ориентироваться на действия врага. Россия делает все возможное, чтобы уничтожить каждого украинца и все, что есть на нашей земле.

Поэтому следует четко понимать: риски могут расти, но в то же время Украина делает максимум для защиты своего воздушного пространства. Реакция всегда является паритетной. Мы понимаем, что происходят развертывание и усиление систем противовоздушной обороны, проводится рассредоточение объектов по территории страны, и фактически создаются предпосылки для защиты каждого украинского города.

Станет ли нам труднее этой зимой, будет ли холоднее во время отопительного сезона - покажет только время. И единственное, что можно сказать наверняка: риски исчезнут только тогда, когда у наших границ не будет бешеного врага.

О персоне: Валерий Яковенко Валерий Иванович Яковенко - украинский предприниматель, инженер и специалист в сфере беспилотных технологий. Родился 22 мая 1984 года в Кривом Роге. Образование получил в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца. С 2013 года развивает компанию DroneUA, специализирующуюся на внедрении дронов, робототехники и аналитических систем в гражданских и промышленных сферах, в частности в аграрном секторе. Яковенко является одним из самых цитируемых украинских специалистов в теме дронов, робототехники и технологий двойного назначения. Развивает направления использования беспилотников в гражданском секторе, аграрных технологиях и безопасности. Под его руководством компания стала одним из ключевых поставщиков решений на основе дронов в Украине и вышла на международный рынок. Яковенко также представляет Украину в мировом сообществе производителей дронов, возглавляет аграрный комитет Ассоциации дронов Пенсильвании (США) и регулярно участвует в публичных дискуссиях по развитию оборонных технологий.

