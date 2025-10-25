Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на Киев

Коротко:
- Россияне атаковали Киев баллистикой
- Есть повреждения в жилой зоне в Днепровском районе
- Известно о 8 пострадавших киевлян
В ночь на 25 октября россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела повреждены здания, есть пожары. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"По предварительной информации, в результате атаки фиксируем пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Уточняем", - говорится в сообщении.видео дня
Позже он добавил, что фиксируется информация о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших.
"Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома. Службы работают над ликвидацией последствий в соответствии с инструкциями. Сейчас продолжается локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу", - подчеркнул Ткаченко.
По его словам, в результате атаки также пострадал детский сад в Днепровском районе.
"Вместе пока подтверждено 8 пострадавших киевлян, проверяем дополнительную информацию и обращения граждан, которые могли получить травмы", - подчеркнул начальник КГВА.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил о крупных пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.
Он добавил, что сейчас 8 пострадавших в столице. Трех из них госпитализировали в медучреждения города.
Задержка транспорта
В КГГА отметили, что в результате вражеского обстрела столицы задерживается движение общественного транспорта.
Известно, что из-за перекрытия движения полицией и работу подразделений ГСЧС задерживаются:
- трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;
- автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. "Красный хутор".
"Просим пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок", - добавили в КГГА.
Цели ударов РФ по Украине
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, что Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины.
По его словам, оккупанты поставили себе цель выбить энергетику в приграничных и прифронтовых регионах: в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и в части Донецкой областей.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.
24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.
Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.
