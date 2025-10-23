Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

Медийщики с первых дней полномасштабного вторжения РФ освещали ситуацию в Донецкой области.

В результате российского удара по Краматорску погибли журналисты телеканала Freedom / Коллаж: Главред, фото: Донецкая ОГА

Что известно:

Российская атака дроном-камикадзе в Краматорске унесла жизни двух украинских журналистов - корреспондента телеканала Freedom Елены Грамовой и оператора Евгения Кармазина.

О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в четверг, 23 октября.

Что известно о медийщиках

Елена и Евгений работали в самых опасных районах Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения. Они фиксировали преступления оккупантов, рассказывали об эвакуации мирного населения, снимали истории украинских защитников. Их работа была не просто журналистикой - это был фронт информационной борьбы.

Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... - написал Вадим Филашкин.

Сюжет об Елене Грамовой и награждении орденом княгини Ольги

