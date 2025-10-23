Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

Что известно:
Российская атака дроном-камикадзе в Краматорске унесла жизни двух украинских журналистов - корреспондента телеканала Freedom Елены Грамовой и оператора Евгения Кармазина.
О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в четверг, 23 октября.
Что известно о медийщиках
Елена и Евгений работали в самых опасных районах Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения. Они фиксировали преступления оккупантов, рассказывали об эвакуации мирного населения, снимали истории украинских защитников. Их работа была не просто журналистикой - это был фронт информационной борьбы.
Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... - написал Вадим Филашкин.
Сюжет об Елене Грамовой и награждении орденом княгини Ольги
Что происходит в Донецкой области - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Инцидент произошел 5 октября. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.
Армия РФ планировала захватить Покровск любой ценой, но контрнаступательная операция Сил обороны в Донецкой области сорвала планы оккупантов.
Российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья.
