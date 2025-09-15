Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавших

Что известно:
- Россияне ударили ФАБами по центру Краматорска
- В результате атаки разрушены жилые дома
- В Краматорске внезапно возросло количество пострадавших
Российские оккупанты атаковали Краматорск ФАБами. Под ударом был центр города. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Четыре ФБ-250 ударили по центральной части Краматорска. В результате атаки повреждены 35 многоэтажных домов, три учебных заведения, административные здания, банк и магазины.
"На месте работают экстренные службы и коммунальщики. Управление гражданской защиты Краматорского городского совета совместно с БФ "Ангелы спасения" выдают людям строительные материалы", - написал Филашкин.
В прокуратуре отметили, что количество пострадавших людей возросло до 15.
Массированные удары РФ - мнение эксперта
Главред писал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия во время массированных атак на Украину хочет не только убивать гражданских, но и оставить украинцев без тепла и света.
Вполне вероятно, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества в случае ракетно-дронных атак.
Атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия продолжает массированные атаки по Украине. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.
Ранее сообщалось, что Россия сосредоточена на терроре мирного населения Украины и уже способна производить около 30 000 дронов-копий иранских "Шахедов" в год. К 2026 году она может удвоить этот показатель.
Накануне военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в России для атак на Украину накоплены дроны всех трех типов - Shahed-136, "Гербер" и "Пародия".
