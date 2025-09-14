После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под Киевом

Из-за взрывов движение поездов было ограничено, пришлось менять маршруты.

https://glavred.info/ukraine/posle-vzryvov-vse-prishlos-vosstanavlivat-kak-vyglyadit-zheleznaya-doroga-pod-kievom-10698008.html Ссылка скопирована

Восстановление железнодорожной дороги на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: Юлия Свириденко

Что известно:

На Киевщине прогремели взрывы в вагонах

В результате взрывов была разрушена железнодорожная дорога

Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци восстановили железнодорожное сообщение

В Киевской области в ночь на 14 сентября взорвались вагоны, в результате чего была повреждена железная дорога на перегоне Боярка - Васильков. Пострадавших нет, но пришлось менять маршруты поездов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как выглядит разрушенный участок железной дороги.

Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци начали работу по ликвидации последствий и восстановлению движения транспорта.

видео дня

"Уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных", - написала Свириденко.

После начала детонации пришлось задерживать поезда. Сейчас время задержки составляет около одного часа.

"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзализныци. Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОГА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты", - написала она.

Участок железной дороги восстановили

Министерство развития отчиталось о восстановлении железнодорожного сообщения на участке Васильков 1 - Боярка. Восстановить его удалось в кратчайшие сроки.

"Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки. Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Сейчас на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже завтра без ограничений будут курсировать пригородные поезда между Киевом и Васильковом.

Задержки поездов - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 7 сентября Укрзализныця сообщала о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара. Тогда маршрут менял ряд поездов.

6 сентября РФ ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов двигался с задержкой.

28 августа страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред