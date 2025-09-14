Укр
После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под Киевом

Ангелина Подвысоцкая
14 сентября 2025, 19:24
Из-за взрывов движение поездов было ограничено, пришлось менять маршруты.
Киевская железная дорога
Восстановление железнодорожной дороги на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: Юлия Свириденко

Что известно:

  • На Киевщине прогремели взрывы в вагонах
  • В результате взрывов была разрушена железнодорожная дорога
  • Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци восстановили железнодорожное сообщение

В Киевской области в ночь на 14 сентября взорвались вагоны, в результате чего была повреждена железная дорога на перегоне Боярка - Васильков. Пострадавших нет, но пришлось менять маршруты поездов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как выглядит разрушенный участок железной дороги.

Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци начали работу по ликвидации последствий и восстановлению движения транспорта.

видео дня

"Уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных", - написала Свириденко.

После начала детонации пришлось задерживать поезда. Сейчас время задержки составляет около одного часа.

"Сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзализныци. Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОГА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты", - написала она.

  • Процесс восстановления железной дороги на Киевщине
    Процесс восстановления железной дороги на Киевщине фото: Юлия Свириденко
  • Процесс восстановления железной дороги на Киевщине
    Процесс восстановления железной дороги на Киевщине фото: Юлия Свириденко
  • Процесс восстановления железной дороги на Киевщине
    Процесс восстановления железной дороги на Киевщине фото: Юлия Свириденко
  • Процесс восстановления железной дороги на Киевщине
    Процесс восстановления железной дороги на Киевщине фото: Юлия Свириденко

Участок железной дороги восстановили

Министерство развития отчиталось о восстановлении железнодорожного сообщения на участке Васильков 1 - Боярка. Восстановить его удалось в кратчайшие сроки.

"Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки. Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Сейчас на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается", - говорится в сообщении.

  • Железная дорога на Киевщине после восстановления
    Железная дорога на Киевщине после восстановления фото: Минразвития
  • Железная дорога на Киевщине после восстановления
    Железная дорога на Киевщине после восстановления фото: Минразвития
  • Железная дорога на Киевщине после восстановления
    Железная дорога на Киевщине после восстановления фото: Минразвития
  • Железная дорога на Киевщине после восстановления
    Железная дорога на Киевщине после восстановления фото: Минразвития
  • Железная дорога на Киевщине после восстановления
    Железная дорога на Киевщине после восстановления фото: Минразвития

Ожидается, что уже завтра без ограничений будут курсировать пригородные поезда между Киевом и Васильковом.

Задержки поездов - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 7 сентября Укрзализныця сообщала о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара. Тогда маршрут менял ряд поездов.

6 сентября РФ ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов двигался с задержкой.

28 августа страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

