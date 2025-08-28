Укр
РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

Мария Николишин
28 августа 2025, 10:03
901
Сегодня поезда в Украине будут отправляться с задержкой до 6 часов.
РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов
Удар по поезду Интерсити / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Главное:

  • Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины
  • Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити
  • Вражеская атака вызвала задержки поездов

Сегодня страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. В частности, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Удар - прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, благодаря быстрым действиям железнодорожников, которые отвели весь дежурный персонал в укрытие, удалось избежать жертв. Влияние на подвижной состав также было минимизировано.

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов
Попадание в поезд / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Он также заверил, что рейс не отменен - на маршрут выйдут другие пассажирские вагоны, включая те, что недавно поступили с завода.

"Восстановим и расширим парк несмотря ни на что", - подытожил Перцовский.

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов
Попадание в поезд / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Задержки поездов в Украине

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что вражеская атака вызвала задержки поездов. На двух участках организовано автобусное сообщение.

Так, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина поезда, курсирующие между Киевом и Львовом, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов.

Для пассажиров, которые должны были следовать до станций Винница и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение на участках Шепетовка - Винница и Шепетовка - Хмельницкий.

Для пассажиров, путешествующих в или из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.

В то же время, поезда, которые едут из Жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, прибудут с задержкой минимум на 5 часов. Среди них:

  • №106 Одесса - Киев;
  • №74 Перемышль - Харьков;
  • №22/104 Львов - Харьков / Краматорск.

Ряд поездов Интерсити из Киева будут отправляться с задержкой до 2 часов:

  • №743 Киев - Львов;
  • №732 Киев - Запорожье;
  • №722 Киев - Харьков;
  • №712 Киев - Краматорск.

Международный поезд №23 Киев - Хелм будет следовать сегодня с задержкой около 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.

Реакция на российские удары

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Украине.

По его словам, российские ракеты и дроны являются четким ответом всем в мире, кто призывал к прекращению огня и дипломатии.

"Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", - подчеркнул он.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрзализныця новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
