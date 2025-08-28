РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

Главное:
- Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины
- Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити
- Вражеская атака вызвала задержки поездов
Сегодня страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. В частности, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
"Удар - прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции", - подчеркнул он.
По его словам, благодаря быстрым действиям железнодорожников, которые отвели весь дежурный персонал в укрытие, удалось избежать жертв. Влияние на подвижной состав также было минимизировано.
Он также заверил, что рейс не отменен - на маршрут выйдут другие пассажирские вагоны, включая те, что недавно поступили с завода.
"Восстановим и расширим парк несмотря ни на что", - подытожил Перцовский.
Задержки поездов в Украине
В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что вражеская атака вызвала задержки поездов. На двух участках организовано автобусное сообщение.
Так, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина поезда, курсирующие между Киевом и Львовом, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов.
Для пассажиров, которые должны были следовать до станций Винница и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение на участках Шепетовка - Винница и Шепетовка - Хмельницкий.
Для пассажиров, путешествующих в или из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.
В то же время, поезда, которые едут из Жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, прибудут с задержкой минимум на 5 часов. Среди них:
- №106 Одесса - Киев;
- №74 Перемышль - Харьков;
- №22/104 Львов - Харьков / Краматорск.
Ряд поездов Интерсити из Киева будут отправляться с задержкой до 2 часов:
- №743 Киев - Львов;
- №732 Киев - Запорожье;
- №722 Киев - Харьков;
- №712 Киев - Краматорск.
Международный поезд №23 Киев - Хелм будет следовать сегодня с задержкой около 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.
Реакция на российские удары
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Украине.
По его словам, российские ракеты и дроны являются четким ответом всем в мире, кто призывал к прекращению огня и дипломатии.
"Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", - подчеркнул он.
Удары России - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.
Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.
Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
