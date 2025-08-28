РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездов

Сегодня поезда в Украине будут отправляться с задержкой до 6 часов.

Удар по поезду Интерсити / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины

Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити

Вражеская атака вызвала задержки поездов

Сегодня страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. В частности, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Удар - прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции", - подчеркнул он.

По его словам, благодаря быстрым действиям железнодорожников, которые отвели весь дежурный персонал в укрытие, удалось избежать жертв. Влияние на подвижной состав также было минимизировано.

Попадание в поезд / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Он также заверил, что рейс не отменен - на маршрут выйдут другие пассажирские вагоны, включая те, что недавно поступили с завода.

"Восстановим и расширим парк несмотря ни на что", - подытожил Перцовский.

Попадание в поезд / фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Задержки поездов в Украине

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что вражеская атака вызвала задержки поездов. На двух участках организовано автобусное сообщение.

Так, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина поезда, курсирующие между Киевом и Львовом, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов.

Для пассажиров, которые должны были следовать до станций Винница и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение на участках Шепетовка - Винница и Шепетовка - Хмельницкий.

Для пассажиров, путешествующих в или из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.

В то же время, поезда, которые едут из Жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, прибудут с задержкой минимум на 5 часов. Среди них:

№106 Одесса - Киев;

№74 Перемышль - Харьков;

№22/104 Львов - Харьков / Краматорск.

Ряд поездов Интерсити из Киева будут отправляться с задержкой до 2 часов:

№743 Киев - Львов;

№732 Киев - Запорожье;

№722 Киев - Харьков;

№712 Киев - Краматорск.

Международный поезд №23 Киев - Хелм будет следовать сегодня с задержкой около 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.

Реакция на российские удары

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Украине.

По его словам, российские ракеты и дроны являются четким ответом всем в мире, кто призывал к прекращению огня и дипломатии.

"Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", - подчеркнул он.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция, последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

