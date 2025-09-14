Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются.

Главное:

В Киевской области раздавались взрывы, которые не связаны с вражеской атакой

Известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе

Поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка

В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы, однако они не были связаны с воздушной атакой. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Николай Калашник.

По его словам, на момент взрыва в пределах Киевской области не было зафиксировано никаких вражеских воздушных целей. Сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся.

Позже он написал, что в связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

"Вместе с командой Укрзализныци и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий. Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальных впоследствии - поездом, который отправился дальше переменным маршрутом. Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", - говорится в сообщении.

Калашник добавил, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень.

"Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме. Также, обращаю внимание, чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья", - говорит глава Киевской военной администрации.

Он подытожил, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.

Задержки поездов - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 7 сентября Укрзализныця сообщала о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара. Тогда маршрут менял ряд поездов.

6 сентября РФ ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов двигался с задержкой.

28 августа страна-агрессор Россия осуществила целенаправленную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Оккупанты нанесли прицельный удар по поезду Интерсити, который должен был отправляться по маршруту Киев-Харьков.

