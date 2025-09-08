Укр
Читать на украинском
Киев спровоцировал войну, а Украина похожа на ХАМАС: у Фицо "пробили дно"

Алексей Тесля
8 сентября 2025, 10:47
У Москвы якобы были "причины" для начала войны, заявил Тибор Гашпар.
Тибор Гашпар
Тибор Гашпар считает, что Украина спровоцировала войну / Коллаж Главред, фото: Facebook/tiborgaspar.sk, ОП

Что известно:

  • Тибор Гашпар сравнил действия Украины с нападением ХАМАС на Израиль
  • Речь идёт о спровоцированной агрессии, считает словацкий политик

Заместитель председателя правящей партии Smer и депутат парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что война в Украине — это не агрессия, а якобы спровоцированный конфликт.

Более того, он сравнил действия Украины с нападением ХАМАС на Израиль. Как сообщает Aktuality, такое заявление он сделал в эфире телеканала Markíza, во время дебатов с лидером оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.

Гашпар отметил, что премьер-министр Роберт Фицо признаёт, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину. Однако, по его мнению, у Москвы якобы были "причины" для начала войны — и это дескать "спровоцированный конфликт".

"В отличие от господина Шимечки, который считает это неоправданной агрессией, я считаю, что речь идёт о спровоцированной агрессии", — заявил Гашпар.

Далее он провёл параллель между действиями Украины и террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой погибло около 1200 израильтян:

"Это тот же сценарий, как нападение ХАМАСа. Война развивалась аналогично", — сказал он.

Шимечка резко отреагировал на сравнение:

"Вы не можете быть серьёзным. ХАМАС убил тысячу человек. Вы что, хотите сказать, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу гражданских?" — возмутился он.

Он также напомнил, что в 2022 году, будучи лидером оппозиции, Фицо поддержал парламентскую резолюцию, в которой вторжение России в Украину прямо называлось "неспровоцированной агрессией".

Добавим, что Гашпар печально известен своими пророссийскими взглядами. В его Facebook множество фото, на которых запечатлены его путешествия по стране-оккупанту РФ, где он с удовольствием позирует на фоне символов российской агрессии после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Выпады Братиславы против Киева: мнение эксперта

Александр Алферов, историк и майор запаса ВСУ, подчеркнул: когда речь идет о Венгрии или Словакии, стоит понимать, что источником враждебной риторики чаще всего являются политические круги. Подобно режиму в Беларуси, власти этих стран прикрывают свою позицию громкими лозунгами, но речь идет именно о политических элитах, а не о населении.

Как сообщал Главред ранее, Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде. В состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Денис Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на визит депутатов словацкого парламента в Киев, и назвал это "жестом подхалимства" Владимиру Зеленскому.

Об источнике: Aktuality

Aktuality.sk - это словацкий новостной веб-сайт, который освещает текущие события, политику, экономику и образ жизни. По данным Similarweb, aktuality.sk является самым посещаемым новостным сайтом в Словакии. Штаб-квартира находится в Братиславе и принадлежит швейцарской медиакомпании Ringier, пишет Википедия.

новости Словакии война России и Украины
