Киев спровоцировал войну, а Украина похожа на ХАМАС: у Фицо "пробили дно"

- Тибор Гашпар сравнил действия Украины с нападением ХАМАС на Израиль
- Речь идёт о спровоцированной агрессии, считает словацкий политик
Заместитель председателя правящей партии Smer и депутат парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что война в Украине — это не агрессия, а якобы спровоцированный конфликт.
Более того, он сравнил действия Украины с нападением ХАМАС на Израиль. Как сообщает Aktuality, такое заявление он сделал в эфире телеканала Markíza, во время дебатов с лидером оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.
Гашпар отметил, что премьер-министр Роберт Фицо признаёт, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину. Однако, по его мнению, у Москвы якобы были "причины" для начала войны — и это дескать "спровоцированный конфликт".
"В отличие от господина Шимечки, который считает это неоправданной агрессией, я считаю, что речь идёт о спровоцированной агрессии", — заявил Гашпар.
Далее он провёл параллель между действиями Украины и террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой погибло около 1200 израильтян:
"Это тот же сценарий, как нападение ХАМАСа. Война развивалась аналогично", — сказал он.
Шимечка резко отреагировал на сравнение:
"Вы не можете быть серьёзным. ХАМАС убил тысячу человек. Вы что, хотите сказать, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу гражданских?" — возмутился он.
Он также напомнил, что в 2022 году, будучи лидером оппозиции, Фицо поддержал парламентскую резолюцию, в которой вторжение России в Украину прямо называлось "неспровоцированной агрессией".
Добавим, что Гашпар печально известен своими пророссийскими взглядами. В его Facebook множество фото, на которых запечатлены его путешествия по стране-оккупанту РФ, где он с удовольствием позирует на фоне символов российской агрессии после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
Выпады Братиславы против Киева: мнение эксперта
Александр Алферов, историк и майор запаса ВСУ, подчеркнул: когда речь идет о Венгрии или Словакии, стоит понимать, что источником враждебной риторики чаще всего являются политические круги. Подобно режиму в Беларуси, власти этих стран прикрывают свою позицию громкими лозунгами, но речь идет именно о политических элитах, а не о населении.
Как сообщал Главред ранее, Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде. В состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Денис Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с депутатом Михалом Шимечкой.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на визит депутатов словацкого парламента в Киев, и назвал это "жестом подхалимства" Владимиру Зеленскому.
