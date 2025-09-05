Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщают СМИ.
Словацкое издание Dennik N отмечает, что в состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Денис Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. В составе украинской делегации будет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что Зеленский и Фицо обсудят вопросы, "которые вызывают беспокойство" у словацкой стороны.
Сейчас представители СМИ уже ожидают пресс-конференцию.
Реакция Зеленского
Президент Украины после завершения встречи с Робертом Фицо назвал разговор "содержательным". Он добавил, что проинформировал премьера Словакии о разговоре с американским лидером и результатах заседания Коалиции желающих, пишет Укринформ.
"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", - сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что стороны должны сохранять прагматичный характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.
СМИ отметили, что пресс-конференция Зеленского и Фицо уже завершилась. Ее не транслировали в режиме онлайн из соображений безопасности.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред