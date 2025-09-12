"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Герцог Сассекский посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с 200 ветеранами.

Принц Гарри приехал в Украину / Фото: The Guardian

Кратко:

Принц Гарри приехал в Киев с командой Invictus Games

Герцога Сассекского пригласила в Украину гендиректор центра Superhumans

В пятницу, 12 сентября, британский принц Гарри приехал в Киев. Это второй визит младшего сына короля Чарльза III в Украину с начала полномасштабной войны.

Как пишет издание The Guardian, во время визита в Украину герцог Сассекский и команда из его фонда "Игры непокоренных" (Invictus Games) намерены детально описать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых, а конечная цель - оказать помощь всем регионам страны.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - сказал принц Гарри по пути в Украину.

Принц рассказал, что изначально его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове, а потом он получил официальное приглашение.

По словам герцога Сассекского, пару месяцев назад он встретил Рудневу в США.

"Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил её, чем могу помочь. Она ответила: "Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев". Мне пришлось согласовать это с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что всё в порядке. Затем пришло официальное приглашение", - рассказал он.

"Во Львове почти не видно следов войны. Это так далеко на западе. Впервые мы увидим настоящие разрушения, вызванные войной", - добавил принц.

Программа визита принца Гарри в Украину

В ходе поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По его словам, поездка в Киев даст ему возможность поговорить с ветеранами, а также увидеть разрушения своими глазами.

Принц Гарри / Инфографика: Главред

Отметим, принц Гарри посещал Украину в апреле 2025 года - это был его первый визит в страну. Тогда он посетил ортопедическую клинику Superhumans Center - во Львове.

Стоит отметить, что во время визита герцога Сассекского во Львов генеральный директор Superhumans Ольга Руднева вручила ему браслет организации в качестве подарка.

Принц Гарри продолжает его носить. На днях он появился с аксессуаром на запястье на церемонии WellChild Awards в Лондоне.

Весной герцог Сассекский говорил, что впечатления от посещения Украины у него остались самые хорошие. И обещал еще вернуться.

Справка: Superhumans - это центр реабилитации, где оказывают помощь и лечение раненым и пострадавшим от войны России против Украины военным и гражданским лицам.

Визит Кита Келлога в Украину

Как писал Главред, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который находится с официальным визитом в Киеве.

Обсуждались различные направления сотрудничества, в частности пути достижения реального мира и обеспечения безопасности Украины. Речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL для финансирования производства и закупки систем "Patriot", а также о мощных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, предложенных США. Президент выразил надежду на положительную реакцию Вашингтона.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог посещал Киев 14 июля.

В дни, когда Келлог находился в столице, Россия воздержалась от бомбардировки Киева. Киевляне тогда шутили, что следует дать Келлогу украинский паспорт, чтобы он остался в стране навсегда и сдерживал дальнейшую российскую агрессию.

