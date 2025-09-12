Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 09:10обновлено 12 сентября, 09:41
276
Герцог Сассекский посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и встретится с 200 ветеранами.
Принц Гарри приехал в Украину
Принц Гарри приехал в Украину / Фото: The Guardian

Кратко:

  • Принц Гарри приехал в Киев с командой Invictus Games
  • Герцога Сассекского пригласила в Украину гендиректор центра Superhumans

В пятницу, 12 сентября, британский принц Гарри приехал в Киев. Это второй визит младшего сына короля Чарльза III в Украину с начала полномасштабной войны.

Как пишет издание The Guardian, во время визита в Украину герцог Сассекский и команда из его фонда "Игры непокоренных" (Invictus Games) намерены детально описать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых, а конечная цель - оказать помощь всем регионам страны.

видео дня

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - сказал принц Гарри по пути в Украину.

Принц рассказал, что изначально его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове, а потом он получил официальное приглашение.

По словам герцога Сассекского, пару месяцев назад он встретил Рудневу в США.

"Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил её, чем могу помочь. Она ответила: "Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев". Мне пришлось согласовать это с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что всё в порядке. Затем пришло официальное приглашение", - рассказал он.

"Во Львове почти не видно следов войны. Это так далеко на западе. Впервые мы увидим настоящие разрушения, вызванные войной", - добавил принц.

Программа визита принца Гарри в Украину

В ходе поездки принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он встретится с 200 ветеранами. Также запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По его словам, поездка в Киев даст ему возможность поговорить с ветеранами, а также увидеть разрушения своими глазами.

Принц Гарри
Принц Гарри / Инфографика: Главред

Отметим, принц Гарри посещал Украину в апреле 2025 года - это был его первый визит в страну. Тогда он посетил ортопедическую клинику Superhumans Center - во Львове.

Стоит отметить, что во время визита герцога Сассекского во Львов генеральный директор Superhumans Ольга Руднева вручила ему браслет организации в качестве подарка.

Принц Гарри продолжает его носить. На днях он появился с аксессуаром на запястье на церемонии WellChild Awards в Лондоне.

Весной герцог Сассекский говорил, что впечатления от посещения Украины у него остались самые хорошие. И обещал еще вернуться.

Справка: Superhumans - это центр реабилитации, где оказывают помощь и лечение раненым и пострадавшим от войны России против Украины военным и гражданским лицам.

Визит Кита Келлога в Украину

Как писал Главред, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который находится с официальным визитом в Киеве.

Обсуждались различные направления сотрудничества, в частности пути достижения реального мира и обеспечения безопасности Украины. Речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL для финансирования производства и закупки систем "Patriot", а также о мощных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, предложенных США. Президент выразил надежду на положительную реакцию Вашингтона.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог посещал Киев 14 июля.

В дни, когда Келлог находился в столице, Россия воздержалась от бомбардировки Киева. Киевляне тогда шутили, что следует дать Келлогу украинский паспорт, чтобы он остался в стране навсегда и сдерживал дальнейшую российскую агрессию.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева принц Гарри новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:42Украина
Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:19Синоптик
Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Последние новости

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Реклама
09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

Реклама
04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Реклама
19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять