Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

О чем идет речь в материале:
- Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа в Киеве
- Трехсторонний формат переговоров - наиболее эффективный
- Президент Украины подчеркнул важность давления на РФ
Сегодня, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который находится с официальным визитом в Киеве. О результатах переговоров Зеленский рассказал в заметке в Telegram.
Во время встречи с Келлогом Владимир Зеленский сообщил, что обсуждались различные направления сотрудничества, в частности пути достижения реального мира и обеспечения безопасности Украины. Речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL для финансирования производства и закупки систем "Patriot", а также о мощных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, предложенных США. Президент выразил надежду на положительную реакцию Вашингтона.
"Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - указывает он.
Отдельной темой стал вопрос возвращения похищенных украинских детей, международное сотрудничество в этом направлении и условия их пребывания.
Смотрите видео встречи Кита Келлога с Зеленским:
Зеленский также выразил соболезнования американскому народу в связи с убийством Чарли Кирка и поблагодарил президента Дональда Трампа за реакцию на трагедию, связанную со смертью украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Он подчеркнул, что справедливость должна побеждать каждый раз, когда насилие пытается взять верх.
"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - резюмировал он.
Когда начнутся реальные шаги для урегулирования войны РФ против Украины - мнение эксперта
Как писал Главред, первые реальные шаги в дипломатическом урегулировании войны России против Украины могут появиться уже в сентябре. При этом круг участников процесса расширяется: к Украине, РФ и США присоединяются Европа и Китай. Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
По его словам, Пекин долгое время занимал выжидательную позицию, однако теперь готов присоединиться к переговорам. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время можем увидеть формат переговоров США-Китай, который в итоге трансформируется в многосторонний процесс.
"Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае (...) Мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - резюмировал Клочок.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила , что боевые действия в Украине будут продолжаться еще как минимум два года.
Тем временем конгрессмен США Джо Уилсон предложил законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", который предусматривает полное прекращение торговли с Россией.
В ночь на 10 сентября РФ осуществила очередную атаку дронами по Украине. Во время обстрела несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Как отмечают в Институте изучения войны (ISW) Москва проверяла реакцию НАТО, чтобы использовать эти данные в дальнейших действиях.
Другие новости:
- Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании
- Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне
- Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет стужа
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред