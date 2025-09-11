Укр
Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

Юрий Берендий
11 сентября 2025, 21:09обновлено 11 сентября, 21:40
Зеленский встретился с Китом Келлогом и обсудил с ним мирные инициативы, санкционную политику и совместные оборонные проекты.
О чем говорили Зеленский и Келлог во время встречи в Киеве / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа в Киеве
  • Трехсторонний формат переговоров - наиболее эффективный
  • Президент Украины подчеркнул важность давления на РФ

Сегодня, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, который находится с официальным визитом в Киеве. О результатах переговоров Зеленский рассказал в заметке в Telegram.

Во время встречи с Келлогом Владимир Зеленский сообщил, что обсуждались различные направления сотрудничества, в частности пути достижения реального мира и обеспечения безопасности Украины. Речь шла об отдельных проектах в рамках инициативы PURL для финансирования производства и закупки систем "Patriot", а также о мощных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, предложенных США. Президент выразил надежду на положительную реакцию Вашингтона.

"Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, бесспорно, наиболее эффективен", - указывает он.

Отдельной темой стал вопрос возвращения похищенных украинских детей, международное сотрудничество в этом направлении и условия их пребывания.

Смотрите видео встречи Кита Келлога с Зеленским:

/ Фото: скриншот

Зеленский также выразил соболезнования американскому народу в связи с убийством Чарли Кирка и поблагодарил президента Дональда Трампа за реакцию на трагедию, связанную со смертью украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Он подчеркнул, что справедливость должна побеждать каждый раз, когда насилие пытается взять верх.

"Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих. Прорабатываем потенциальные встречи и различные форматы", - резюмировал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Когда начнутся реальные шаги для урегулирования войны РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, первые реальные шаги в дипломатическом урегулировании войны России против Украины могут появиться уже в сентябре. При этом круг участников процесса расширяется: к Украине, РФ и США присоединяются Европа и Китай. Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, Пекин долгое время занимал выжидательную позицию, однако теперь готов присоединиться к переговорам. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время можем увидеть формат переговоров США-Китай, который в итоге трансформируется в многосторонний процесс.

"Думаю, определенные практические шаги мы увидим уже с начала сентября. Все будет зависеть от мероприятий в Китае (...) Мы должны увидеть определенные демонстративные шаги со стороны Пекина, которые должны показать, что он готов к заморозке войны. Учитывая экономическую ситуацию, которая существует сегодня, стороны заинтересованы в таком сценарии. Однако быстрого решения не будет, поскольку у них есть много активов, а переговоры - сверхсложные", - резюмировал Клочок.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила , что боевые действия в Украине будут продолжаться еще как минимум два года.

Тем временем конгрессмен США Джо Уилсон предложил законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", который предусматривает полное прекращение торговли с Россией.

В ночь на 10 сентября РФ осуществила очередную атаку дронами по Украине. Во время обстрела несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Как отмечают в Институте изучения войны (ISW) Москва проверяла реакцию НАТО, чтобы использовать эти данные в дальнейших действиях.

Другие новости:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

