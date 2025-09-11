Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 сентября

Где температура воздуха опустится до +9 градусов

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 12 сентября будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 сентября в западных областях Украины будут дожди. Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на юге. А вот в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет прохладно - 16-19 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: ventusky

Погода 12 сентября

В Украине 12 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской областях. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в Одесской области до 17°; днем 18-23°, в южной части до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 12 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +12...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Погода 12 сентября в Киеве

В Киеве 12 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

