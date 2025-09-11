Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Ангелина Подвысоцкая
11 сентября 2025, 20:35обновлено 11 сентября, 21:55
458
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.
Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина
Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 12 сентября
  • Где температура воздуха опустится до +9 градусов
  • В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 12 сентября будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 сентября в западных областях Украины будут дожди. Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на юге. А вот в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет прохладно - 16-19 градусов тепла.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 12 сентября
Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: ventusky

Погода 12 сентября

В Украине 12 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской областях. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в Одесской области до 17°; днем 18-23°, в южной части до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 12 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +12...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

погод 12 сентября
Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Погода 12 сентября в Киеве

В Киеве 12 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погод 12 сентября
Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

21:09Война
Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:35Синоптик
Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне

20:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

Последние новости

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМ

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

Реклама
19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

17:32

Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

17:25

Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

17:05

В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

Реклама
17:04

Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

16:59

Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

16:55

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

16:28

РФ запустила крымский сценарий в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

16:24

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

16:01

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

16:00

Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

15:59

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

15:39

Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

15:07

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

14:58

Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

14:25

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в ПольшуВидео

14:19

О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

14:02

Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

13:57

Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

Реклама
13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять