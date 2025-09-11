Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в пятницу
- В каких областях будет прохладнее всего
Погода в Украине в пятницу, 12 сентября, будет преимущественно сухой, но дожди пройдут в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе - антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", - говорится в сообщении.видео дня
По ее словам, температура воздуха интересно распределится по Украине. Так:
- В восточных областях и в прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22...+24 градуса.
- В центральных областях будет очень тепло, +24...+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20...+23 градуса.
- В южной части будет ясно, тепло, +24...+28 градусов, однако на юге Одесской области неожиданно свежее, +22...+26 градусов.
- В северных областях также очень тепло, +24...+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 градуса.
"И самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины - полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенской области через Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую области до Черновицкой области - холодяка, предполагается +16...+19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23...+25 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 12 сентября дождей не ожидается, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. В столице завтра ожидается +23 градуса, но по ощущениям будет прохладнее.
Какой будет погода в сентябре
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.
По ее словам, в сентябре вполне возможен снег и заморозки на высокогорье Карпат.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что в дальнейшем дождей в Украине будет мало, они возможны лишь на крайнем западе. По ее мнению, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно теплой. Этому будет способствовать повышение атмосферного давления.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены
- Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое
- Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред