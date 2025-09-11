Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

Синоптик сказала, что температура воздуха интересно распределится по Украине.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-upadet-do-16-kakie-oblasti-ukrainy-nakroyut-dozhdi-i-poholodanie-10697150.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 12 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в пятницу

В каких областях будет прохладнее всего

Погода в Украине в пятницу, 12 сентября, будет преимущественно сухой, но дожди пройдут в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе - антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", - говорится в сообщении. видео дня

По ее словам, температура воздуха интересно распределится по Украине. Так:

В восточных областях и в прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22...+24 градуса.

В центральных областях будет очень тепло, +24...+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20...+23 градуса.

В южной части будет ясно, тепло, +24...+28 градусов, однако на юге Одесской области неожиданно свежее, +22...+26 градусов.

В северных областях также очень тепло, +24...+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 градуса.

Температура в Украине / фото: t.me/PohodaNatalka

"И самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины - полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенской области через Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую области до Черновицкой области - холодяка, предполагается +16...+19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23...+25 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 12 сентября дождей не ожидается, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. В столице завтра ожидается +23 градуса, но по ощущениям будет прохладнее.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет погода в сентябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.

По ее словам, в сентябре вполне возможен снег и заморозки на высокогорье Карпат.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что в дальнейшем дождей в Украине будет мало, они возможны лишь на крайнем западе. По ее мнению, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно теплой. Этому будет способствовать повышение атмосферного давления.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред