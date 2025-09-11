Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак 'поймали' в Лондоне

В Лондоне "засветились" пророссийский блогер и экс-советник ОП Алексей Арестович вместе с российской журналисткой и политиком Ксенией Собчак.

https://glavred.info/politics/gulyali-pod-odnim-zontom-arestovicha-i-rossiyanku-sobchak-poymali-v-londone-10697294.html Ссылка скопирована

Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Арестович и Собчак "засветились" в Лондоне

Вероятно российская якобы журналистка брала у беглого блогера Арестовича интервью

Пророссийского блогера-беглеца и экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Лондоне вместе с российской телеведущей, якобы либеральной журналисткой и политиком Ксенией Собчак. Они прогуливались по городу под одним зонтиком. Кадры с ними уже завирусились в Сети.

На видео видно, как они идут по улице британской столицы в сопровождении съемочной группы. Впереди работают операторы с камерами, рядом - человек с освещением, а Арестович и Собчак держат один зонтик.

видео дня

"Чтобы вы просто понимали, это у нас Ксения Собчак с Алексеем Арестовичем. Вон они гуляют, что-то обсуждают. Как вы думаете? Наверное, перемирие в Украине, о войне, да?", - иронично указывает автор видео.

Смотрите видео прогулки Арестовича и Собчак в Лондоне:

/ Фото: скриншот

На ролике экс-советник ОП и россиянка идут под одним зонтом. Перед ними шагают два оператора с камерами, а сбоку мужчина держит освещение.

О чем именно Собчак расспрашивала Арестовича - неизвестно. Однако, судя по источникам и видео, российская журналистка и бывший украинский советник ОП шагали по улице Лондона. Сама Ксения не анонсировала встречу или интервью с Арестовичем в своих соцсетях.

Предполагается, что они снимали интервью, хотя тема разговора остается неизвестной. В соцсетях Собчак не было никаких упоминаний об этой встрече.

Стоит отметить, что это уже не первый их контакт. Так, летом 2024 года Арестович давал ей интервью, где озвучил намерение баллотироваться в президенты Украины.

Скандальные заявления Арестовича в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, беглец и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее отмечал, что во время прогулки в испанской Валенсии его едва не избил неизвестный мужчина, который угрожал из-за якобы "измены Украины".

Кроме того, Арестович попал в новый скандал, заявив в прямом эфире у YouTube-блогера Шелеста, что презирает украинцев, назвав их "фуфлом" и "дерьмом".

Также бывший советник цинично прокомментировал расстрел украинских военных, попавших в плен, смеясь над тем, как "здоровые мужчины перед смертью ползают на коленях". Он убеждал, что у наших бойцов якобы была возможность избежать гибели.

Другие новости:

О персоне: Алексей Арестович Алексей Арестович - украинский военный обозреватель, блогер и бывший советник Офиса Президента, который стал известным своими регулярными комментариями о ходе войны, но впоследствии попал в ряд скандалов из-за противоречивых заявлений и бегства из Украины. В 2020-2023 годах Арестович был советником Офиса президента Зеленского, но после скандала со словами о том, что российскую ракету, которая разрушила дом в Днепре, якобы сбила украинская ПВО, подал в отставку. Дальнейшие выступления Арестовича часто вызывали резонанс: он называл украинцев "фуфлом" и признавался, что "презирает" их, идентифицировал себя как "русский в Украине", заявлял, что больше доверяет Путину, чем Зеленскому, предлагал договариваться с Кремлем и даже говорил о возможности объединения Украины и России. В 2025 году Арестовича внесли в Реестр предателей, а против него ввели санкции СНБО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред