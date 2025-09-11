Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак 'поймали' в Лондоне

О чем говорится в материале:
Пророссийского блогера-беглеца и экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича заметили в Лондоне вместе с российской телеведущей, якобы либеральной журналисткой и политиком Ксенией Собчак. Они прогуливались по городу под одним зонтиком. Кадры с ними уже завирусились в Сети.
На видео видно, как они идут по улице британской столицы в сопровождении съемочной группы. Впереди работают операторы с камерами, рядом - человек с освещением, а Арестович и Собчак держат один зонтик.
"Чтобы вы просто понимали, это у нас Ксения Собчак с Алексеем Арестовичем. Вон они гуляют, что-то обсуждают. Как вы думаете? Наверное, перемирие в Украине, о войне, да?", - иронично указывает автор видео.
О чем именно Собчак расспрашивала Арестовича - неизвестно. Однако, судя по источникам и видео, российская журналистка и бывший украинский советник ОП шагали по улице Лондона. Сама Ксения не анонсировала встречу или интервью с Арестовичем в своих соцсетях.
Предполагается, что они снимали интервью, хотя тема разговора остается неизвестной. В соцсетях Собчак не было никаких упоминаний об этой встрече.
Стоит отметить, что это уже не первый их контакт. Так, летом 2024 года Арестович давал ей интервью, где озвучил намерение баллотироваться в президенты Украины.
Напомним, как ранее сообщал Главред, беглец и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее отмечал, что во время прогулки в испанской Валенсии его едва не избил неизвестный мужчина, который угрожал из-за якобы "измены Украины".
Кроме того, Арестович попал в новый скандал, заявив в прямом эфире у YouTube-блогера Шелеста, что презирает украинцев, назвав их "фуфлом" и "дерьмом".
Также бывший советник цинично прокомментировал расстрел украинских военных, попавших в плен, смеясь над тем, как "здоровые мужчины перед смертью ползают на коленях". Он убеждал, что у наших бойцов якобы была возможность избежать гибели.
О персоне: Алексей Арестович
Алексей Арестович - украинский военный обозреватель, блогер и бывший советник Офиса Президента, который стал известным своими регулярными комментариями о ходе войны, но впоследствии попал в ряд скандалов из-за противоречивых заявлений и бегства из Украины.
В 2020-2023 годах Арестович был советником Офиса президента Зеленского, но после скандала со словами о том, что российскую ракету, которая разрушила дом в Днепре, якобы сбила украинская ПВО, подал в отставку.
Дальнейшие выступления Арестовича часто вызывали резонанс: он называл украинцев "фуфлом" и признавался, что "презирает" их, идентифицировал себя как "русский в Украине", заявлял, что больше доверяет Путину, чем Зеленскому, предлагал договариваться с Кремлем и даже говорил о возможности объединения Украины и России.
В 2025 году Арестовича внесли в Реестр предателей, а против него ввели санкции СНБО.
