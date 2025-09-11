Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Бывшую главу Хмельницкой МСЭК освободили из-под стражи после внесения залога в 20 млн грн и надели ей электронный браслет, отметили в САП.

Экс-глава МСЭК Хмельницкой области вышла из-под стражи / Колаж: Главред, фото: Хмельницкая ОГА, ГБР

За Татьяну Крупу внесли залог в размене 20 миллионов гривен

До этого, ВАКС принял решение освободить ее из-под стражи

Бывшую главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу освободили из-под стражи по решению ВАКС. За нее внесли залог в размере 20 млн грн. Ей также надели электронный браслет. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В сообщении САП говорится, что 4 сентября 2025 года следственный судья ВАКС заменил меру пресечения с содержания под стражей на залог в 20 млн грн.

"По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнение лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде" уточнила, что 6 сентября на Татьяну Крупу был надет электронный браслет.

Как сообщал Главред, 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков в их доме обнаружили около 5,2 млн долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, а также дорогие украшения и драгоценности.

24 февраля 2025 года Татьяну Крупу уволили с должности руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии.

4 сентября 2025 года экс-руководительницу МСЭК и депутата Хмельницкого облсовета Татьяну Крупу освободили из-под стражи, заменив меру пресечения на залог в 20 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

