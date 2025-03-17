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Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭК

Юрий Берендий
17 марта 2025, 18:31
1657
Татьяну Крупу уволили с должности руководителя МСЭК после принятия решения о ликвидации всех МСЭК в Украине, отметили в Хмельницком облсовете.
Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭК
Что произошло с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой / Коллаж Главред, фото: ТСН, ГБР

Коротко:

  • Татьяну Крупу уволили с должности руководителя Хмельницкой МСЭК
  • Она должна получить компенсацию за неиспользованный отпуск
  • Подозреваемая в незаконном обогащении Татьяна Крупа до сих пор находится в СИЗО

Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили с должности руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) 24 февраля 2025 года. Об этом в комментарии Суспільному сообщил первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

По его словам, после принятия решения о ликвидации МСЭК все работники были об этом уведомлены, в том числе и Татьяна Крупа. Ей прислали официальное уведомление, а также получили подтверждение, что она ознакомилась с решением. Кроме того, Крупа прислала письмо с указанием, кому передать ее трудовую книжку после увольнения.

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"Соответственно было издано распоряжение, когда истекал двухмесячный срок, который предусмотрен законодательством. И с 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена", - сказал чиновник.

Кроме этого, появилось распоряжение председателя Хмельницкого облсовета Виолетты Лабазюк об увольнении Татьяны Крупы опубликовано на сайте областного совета.

Смотрите фото ГБР с обыска у руководительницы Хмельницкого МСЭК 4 октября 2024 года:

  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР

Согласно документу, ликвидационная комиссия МСЭК должна осуществить с ней расчет в соответствии с законодательством.

В комментарии Главкому один из членов ликвидационной комиссии отметил, что Татьяна Крупа имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск, которая, по предварительным подсчетам, может составлять 28-30 тысяч гривен.

В МСЭК ранее сообщали, что из-за ликвидации учреждения Крупу планировали уволить с должности руководителя 18 марта 2025 года на основании пункта 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

"Татьяна Крупа фактически отсутствует на рабочем месте и должностные обязанности не выполняет, в связи с пребыванием под стражей", - говорилось в письме.

В письме также отмечалось, что ее месячная заработная плата составляла 35 290 гривен, однако начисление выплат прекратили еще 5 октября 2024 года.

Сейчас Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, находится в СИЗО. 23 января ВАКС продлил срок меры пресечения для Татьяны Крупы до 23 марта и уменьшил сумму залога до 260 миллионов гривен. По состоянию на январь 2025 года за подозреваемую был внесен залог в размере 5 миллионов 500 тысяч гривен.

Скандал с Татьяной Крупой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына на незаконном обогащении. Как сообщило ГБР, во время обысков у них нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

По данным следствия, сын чиновницы занимает руководящую должность в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытались избежать мобилизации, был проведен ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых.

В частности, в рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов наличными, поддельные медицинские документы, а также списки уклонистов с указанными фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, как стало известно из данных судебного реестра, руководительница МСЭК Татьяна Крупа имела скрытые миллионы гривен на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы при содействии Татьяны Крупы, которая возглавляла областную МСЭК.

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Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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