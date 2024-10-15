Спрятала миллионы в польских банках: у главы МСЭК Крупы нашли еще больше денег

Татьяна Крупа положила на счет в польском банке почти 600 тысяч долларов.

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Татьяна Крупа скрыла в польских банках миллионы гривен / Коллаж: Главред, фото: Хмельницкая ОГА, ГБР

У главы хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы нашли скрытые миллионы гривен на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Об этом стало известно из данных судебного реестра, сообщает Главком.

Отмечается, что 26 октября 2022 года Крупа положила на счет банка 590 тысяч долларов. Соответствующую квитанции о денежном переводе было найдено следователями ГБР в квартире во время обыска. По курсу НБУ на время операции сумма составляет 21,5 миллиона гривен. Эти средства председатель хмельницкого МСЭК не отразила в электронной декларации за 2023 год.

Также известно о том, что муж подозреваемой, Владимир Крупа, также тайно хранил деньги в польских банках. Всего было найдено 11,3 тысяч евро и 1,2 миллиона долларов. Эти средства также не были зарегистрированы в декларации.

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Адвокаты Татьяны Крупы пытаются обжаловать решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение дела состоится 17 октября в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Дело Татьяны Крупы - все новости

Напомним, 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Впоследствии Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках досудебного следствия начало проверку списков "уклонистов", которые обнаружили во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В списках содержались фамилии лиц и фиктивные диагнозы.

7 октября главе Хмельницкой областной МСЭК избрали меру пресечения. Татьяну Крупу отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

Блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов сообщал, что благодаря ситуации, связанной с Татьяной Крупой, украинцы заметили проблему, о которой люди с инвалидностью и их семьи знают десятилетиями.

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