'Взятки не помогут': боевые бригады могут сами начать ловить уклонистов - командир

Командир бригады "Азов" убежден, что это позволит ускорить темпы мобилизации и призвать "отборных воинов".

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В Украине боевые бригады могут начать ловить уклонистов / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

В Украине боевые бригады могут начать самостоятельно ловить уклонистов, чтобы ускорить мобилизацию. Об этом заявил заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар".

Он отметил, что за неделю бригадная рота разведки может найти "сотню отборных воинов", которые все время "убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК".

"Единственный надежный способ ускорения мобилизации, это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", - написал Цисарук. видео дня

Этот твит "Мольфара" вызвал немало негатива среди пользователей Twitter. Многие критикуют такую идею. Однако сам же военный убежден, что количество таких комментариев лишь свидетельствует о том, что "противник вкладывается в тему мобилизации". Он отметил, что воевать придется всем.

"Количество комментариев под этим твитом - хороший пример того, как противник вкладывается в тему мобилизации, помните об этом, когда читаете что-то в интернете. В "Азове" служат исключительно добровольцы, но воевать будут все, поэтому готовьтесь пока есть время, когда нас не станет готовиться будет поздно", - добавил Цисарук.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

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