Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причина

Суд изменил меру пресечения для скандальной Татьяны Крупы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГБР

О чем говорится в материале:

ВАКС разрешил выпустить из-под стражи Татьяну Крупу

У нее есть 5 дней, чтобы внести залог в размере 20 миллионов гривен

Депутата Хмельницкого облсовета и экс-главу местной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения на залог в 20 миллионов гривен. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что следственный судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении действия меры пресечения для бывшей руководительницы МСЭК Хмельницкой области.

видео дня

"ВАКС обращает внимание, что согласно ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев - в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям. Сейчас подозреваемая содержится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщили источники Суспільного, у Крупы есть пять дней, чтобы внести залог, ведь средства еще не уплачены. В то же время Высший антикоррупционный суд обязал ее прибывать по вызову следователя, прокурора или суда и до 4 ноября 2025 года выполнять ряд обязанностей.

Реклама

В частности, она не может покидать пределы Хмельницкого без разрешения, должна воздерживаться от контактов с работниками и бывшими работниками областного центра медико-социальной экспертизы и теми, кто обращался в это учреждение.

Также подозреваемая должна сообщать об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу, кроме паспорта гражданина Украины, и носить электронный браслет.

Выполнение этих обязательств будут контролировать детективы НАБУ.

Стоит отметить, что 7 октября 2024 года Печерский райсуд Киева избрал для Татьяны Крупы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 500 млн 1528 гривен. Сегодня же ВАКС уменьшил сумму залога до 20 миллионов гривен.

Реклама

Дело Татьяны Крупы - последние новости по теме

Напомним, как писал Главред, 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков в их доме нашли около 5,2 млн долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, а также дорогие украшения и драгоценности. Деньги были спрятаны по всей квартире - в шкафах, ящиках и нишах. Кроме того, изъяли документы, свидетельствующие об отмывании средств через бизнес-проекты. Во время следственных действий Крупа пыталась избавиться от части наличности, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.

Впоследствии стало известно, что на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) она имела скрытые миллионы гривен.

24 февраля 2025 года Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК. Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Владимир Гончарук.

Другие новости:

Об источнике: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - высший специализированный суд в Украине, образованный в соответствии с судебной реформой 2016 года. Работа новосозданного суда началась 5 сентября 2019 года[5]. Высший антикоррупционный суд является судом со всеукраинской юрисдикцией, который создается с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Кроме осуществления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает ее, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом. Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред