РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

Основные факты:
- На Харьковщине погиб спасатель во время повторного обстрела
- Юрий Чистиков погиб, выполняя служебный долг - ему было 50 лет
В ночь на 23 октября российские войска совершили повторный удар по селу Зеленый Гай Купянского района Харьковской области, когда украинские спасатели тушили пожар после атаки дрона.
В результате обстрела погиб командир отделения 43-й пожарно-спасательной части Юрий Чистиков, еще пятеро его коллег получили ранения, сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
Юрий Чистиков, главный мастер-сержант службы гражданской защиты, ему было 50 лет. Он погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь и имущество гражданских.
По данным ГСЧС, российские террористы намеренно повторно обстреляли место, где работали спасатели. Такая тактика - циничная и опасная, ведь направлена на максимальное поражение тех, кто прибывает на место трагедии для помощи.
Пятеро спасателей получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь, детали о состоянии - уточняются.
Обстрелы Харьковщины - последние новости
Напомним, Главред писал, что около 10:52 22 октября в Харькове прогремел взрыв. Городской голова Игорь Терехов подтвердил написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.
Позже стало известно, что враг попал в детский сад. Один человек погиб в результате удара, а еще пять получили ранения. Сейчас количество пострадавших возросло.
Впоследствии атаку РФ на Харьков прокомментировал президент Владимир Зеленский. он отметил, что нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет.
