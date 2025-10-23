РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

В результате удара погиб главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков.

Основные факты:

На Харьковщине погиб спасатель во время повторного обстрела

Юрий Чистиков погиб, выполняя служебный долг - ему было 50 лет

В ночь на 23 октября российские войска совершили повторный удар по селу Зеленый Гай Купянского района Харьковской области, когда украинские спасатели тушили пожар после атаки дрона.

В результате обстрела погиб командир отделения 43-й пожарно-спасательной части Юрий Чистиков, еще пятеро его коллег получили ранения, сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Погибший спасатель / ГСЧС

Юрий Чистиков, главный мастер-сержант службы гражданской защиты, ему было 50 лет. Он погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь и имущество гражданских.

По данным ГСЧС, российские террористы намеренно повторно обстреляли место, где работали спасатели. Такая тактика - циничная и опасная, ведь направлена на максимальное поражение тех, кто прибывает на место трагедии для помощи.

Пятеро спасателей получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь, детали о состоянии - уточняются.

Обстрелы Харьковщины - последние новости

Напомним, Главред писал, что около 10:52 22 октября в Харькове прогремел взрыв. Городской голова Игорь Терехов подтвердил написал, что произошло попадание в Холодногорском районе.

Позже стало известно, что враг попал в детский сад. Один человек погиб в результате удара, а еще пять получили ранения. Сейчас количество пострадавших возросло.

Впоследствии атаку РФ на Харьков прокомментировал президент Владимир Зеленский. он отметил, что нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет.

Другие новости о войне в Украине:

