Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Вечером 24 октября в Киеве и ряде областей тревога - угроза дронов. Готовится массированный удар по Украине. О вероятной опасности сообщает ряд мониторинговых каналов.
Украинцев призывают внимательно относиться к возможным воздушным тревогам.
По данным мониторинговых каналов, в ближайшее время возможен массированный удар по территории Украины дронами.
В частности, мониторинговые канал сообщают о приближении Шахедов в Киевской ТЕЦ.
Между тем Воздушные силы ВСУ сообщают, что над Киевской областью уже зафиксировали вражеские дроны.
Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а его жене - 67.
Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.
Утром 22 октября Россия продолжила терроризировать Украину. Под атакой дронов оказался детский сад в Харькове. В результате вражеского удара пострадали дети.
