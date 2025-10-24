Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Украинцев призывают внимательно относиться к возможным воздушным тревогам.

https://glavred.info/war/uzhe-na-podhode-k-kievu-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-novogo-udara-10709399.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили об угрозе нового удара / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Вы узнаете:

РФ уже совершила пуск дронов

Где зафиксировали первые Шахеды

Вечером 24 октября в Киеве и ряде областей тревога - угроза дронов. Готовится массированный удар по Украине. О вероятной опасности сообщает ряд мониторинговых каналов.

Украинцев призывают внимательно относиться к возможным воздушным тревогам.

видео дня

По данным мониторинговых каналов, в ближайшее время возможен массированный удар по территории Украины дронами.

В частности, мониторинговые канал сообщают о приближении Шахедов в Киевской ТЕЦ.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщают, что над Киевской областью уже зафиксировали вражеские дроны.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Российские атаки на украинские города - новости по теме

Как писал Главред, утром 22 октября российские оккупанты атаковали Киев. В столице были слышны взрывы. Наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. В результате российской атаки по столице погибли супруги. Погибшему мужчине было 69 лет, а его жене - 67.

Кроме этого, в ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по территории Запорожья. В городе вспыхнули пожары, пострадали люди.

Утром 22 октября Россия продолжила терроризировать Украину. Под атакой дронов оказался детский сад в Харькове. В результате вражеского удара пострадали дети.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред