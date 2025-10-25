Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

Санкции и отсутствие средств дало результаты.

Темпы роста производства в отраслях ВПК РФ упали до 0,4%

В чем причина

В РФ зафиксировали спад в военно-промышленном комплексе — отраслях, которые долгое время были локомотивом экономики, что отражается в официальной статистике РФ.

В сентябре темпы роста производства в отраслях ВПК упали до 0,4%, тогда как в августе составляли 2,4%, пишет РБК Украина.

Например, выпуск транспорта, включая танки и БМП, сократился с роста 61,2% в августе до 6% в сентябре.

Аналитики объясняют это бюджетными ограничениями, которые вынуждают правительство сокращать расходы на оборонзаказы в последнем квартале года, что может привести к переохлаждению экономики. Возможным дополнительным ударом являются новые санкции США, которые осложнят продажи нефти в Индию.

США ввели санкции против РФ - что известно

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

Позже госссекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против России не должно было стать неожиданностью и не означает, что Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой.

