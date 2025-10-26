Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий атаки российских оккупантов. Повреждены многоэтажки в нескольких районах города. Десятки людей ранены, среди них дети. Ночью враг применил более 100 дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Последствия атаки РФ на Киев
В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что повреждены многоэтажки в нескольких районов города.
"В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью более 100 дронов выпустила Россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", - сказал глава государства.
"Тысячи ударов различными типами оружия"
Президент добавил, что россияне на этой неделе наносили удары по гражданской инфраструктуре. Враг применил множество средств воздушного нападения.
"Каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - уточнил Зеленский.
"Давление обязательно сработает"
Он напомнил, что Украина продолжает защищаться и работает с международными партнерами для оказания давления на Россию.
"Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Новость дополняется
