Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

Андрей Ганчук
26 октября 2025, 09:31
Ночью агрессор Россия применила более 100 дронов против Украины, враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, сказал Владимир Зеленский.
Киев, Зеленский
Киев, Зеленский

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий атаки российских оккупантов. Повреждены многоэтажки в нескольких районах города. Десятки людей ранены, среди них дети. Ночью враг применил более 100 дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия атаки РФ на Киев

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что повреждены многоэтажки в нескольких районов города.

"В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки. Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью более 100 дронов выпустила Россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", - сказал глава государства.

видео дня

"Тысячи ударов различными типами оружия"

Президент добавил, что россияне на этой неделе наносили удары по гражданской инфраструктуре. Враг применил множество средств воздушного нападения.

"Каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - уточнил Зеленский.

"Давление обязательно сработает"

Он напомнил, что Украина продолжает защищаться и работает с международными партнерами для оказания давления на Россию.

"Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться. Рассчитываем на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров. И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

14:24

