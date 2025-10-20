Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

Уступка оставшейся части Донецкой области непропорционально выгодна России, считают в ISW.

Донецкая область имеет стратегически важное значение для обороны

Уступка территории редоставит россиянам выгодные позиции для нанесения ударов

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина уступила всю Донецкую область в качестве условия прекращения войны. При этом, как пишут аналитики Института изучения войны, такая уступка создаст условия для того, чтобы Россия возобновила свою агрессию против Украины с более выгодных позиций в удобное ей время.

"ISW постоянно оценивает, что уступка оставшейся части Донецкой области непропорционально выгодна России", - отмечают аналитики.

Так, они объясняют, что Донецкая область имеет стратегически важное значение для обороны и оборонно-промышленной базы Украины. При этом в настоящее время у российских войск нет доступных средств для быстрого охвата или проникновения в пояс крепостей - главную линию обороны Украины в этом регионе, захват которого, вероятно, займет несколько лет при их нынешних темпах продвижения.

Как отмечают аналитики, уступка Донецкой области позволит российским войскам избежать долгой и кровопролитной борьбы и продолжить боевые действия в глубоких тыловых районах Украины с новых позиций. Это также предоставит россиянам выгодные позиции для нанесения ударов по восточным районам Днепропетровской и Запорожской областей или югу Харьковской области, которые значительно менее укреплены, чем пояс крепостей. Также это создаст более выгодные условия для продолжающегося российского наступления через реку Оскол на востоке Харьковской области к Изюму.

"У России появится возможность выбора между несколькими взаимодополняющими наступательными операциями в случае уступки Украиной Донецкой области России, особенно если нет гарантий, что Россия не возобновит наступательные операции в Украине", - подытоживают в ISW.

Зачем Путину мирные переговоры: мнение эксперта

Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров. Его главная цель - избежать новых американских санкций. Такое мнение озвучил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели. Для них все, включая переговоры, является инструментом войны и манипуляций.

"Он [Путин] может имитировать переговоры, но с одной целью: чтобы у Трампа не было оснований ввести серьезные санкции. Цель Путина во время таких "переговоров" - избежать масштабных ограничений против РФ и ее союзников. По сути, он повторяет старые нарративы о якобы "капитуляции Украины. Россияне и Путин могут что-то делать только под бешеным давлением. Тогда здесь и переговоров не надо", - сказал Мережко в интервью Главреду.

Переговоры сторон - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проводят в Белом доме встречу с Зеленским.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

