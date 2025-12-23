Укр
Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 06:33обновлено 23 декабря, 07:15
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Атака дронов
РФ сначала атаковала дронами, позже были запущены ракеты / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, ua.depositphotos.com

  • В Украине объявлена воздушная тревога
  • РФ запустила дроны и ракеты

В ночь и утром 23 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Позже оккупанты запустили и крылатые ракеты.

По состоянию на 06:11 "красными" на карте тревог были обозначены восточные, южные, центральные, северные и часть западных областей.

В воздушном пространстве фиксируется большое количество вражеских целей. Дроны постоянно меняют векторы движения.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Карта тревог по состоянию на 06:11
Карта тревог по состоянию на 06:11 / Фото: t.me/alarmua

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны зафиксированы:

  • в районе Бучи в направлении Киева;
  • в направлении Одессы и Николаева;
  • в районе Броваров в направлении Киева;
  • в районе Немирова, направление движения Винница;
  • в направлении Житомира с востока.
Движение вражеских дронов
Движение вражеских дронов / Фотр: monitor

06:31 Сообщается о пусках ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря.

!Проведены пуски КР "Калибр" с акватории Каспийского моря. Ожидаем в воздушном пространстве через 45 минут", - пишет monitor.

По данным мониторов, ракет будет очень много.

06:42 Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Первая группа движется через Конотопский район Сумщины.

06:49 Две группы крылатых ракет движутся через Конотопский и Роменский районы Сумщины в направлении Пирятина.

06:58 По данным monitor, БпЛА атакуют Житомир и Бурштын.

"Красная зона ракетной опасности распространяется вместе с движением групп крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Карта движения дронов и ракет
Карта движения дронов и ракет / t.me/war_monitor

07:06 В ВС ВСУ сообщили:

  • ракета в Черкасской области в направлении Умани;
  • ракеты на Полтавщине, курс юго-западный;
  • ракеты на Сумщине, курс южный;
  • ракета на севере Чернигова курсом на Киев.

07:12 Сообщается о взлете двух самолетов Миг-31К.

МиГ-31К - носитель гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Новость дополняется...

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По данным аналитиков, по состоянию на 00:25 поднялись два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Белая" и один Ту-160 с авиабазы "Украинка".

В воздухе также находились четыре Ту-95МС и один Ту-160. Кроме того, были осуществлены пуски ударных беспилотников из Брянской и Орловской областей.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

новости Киева новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
