Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

Кратко:
- В Украине объявлена воздушная тревога
- РФ запустила дроны и ракеты
В ночь и утром 23 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Позже оккупанты запустили и крылатые ракеты.
По состоянию на 06:11 "красными" на карте тревог были обозначены восточные, южные, центральные, северные и часть западных областей.
В воздушном пространстве фиксируется большое количество вражеских целей. Дроны постоянно меняют векторы движения.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, дроны зафиксированы:
- в районе Бучи в направлении Киева;
- в направлении Одессы и Николаева;
- в районе Броваров в направлении Киева;
- в районе Немирова, направление движения Винница;
- в направлении Житомира с востока.
06:31 Сообщается о пусках ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря.
!Проведены пуски КР "Калибр" с акватории Каспийского моря. Ожидаем в воздушном пространстве через 45 минут", - пишет monitor.
По данным мониторов, ракет будет очень много.
06:42 Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Первая группа движется через Конотопский район Сумщины.
06:49 Две группы крылатых ракет движутся через Конотопский и Роменский районы Сумщины в направлении Пирятина.
06:58 По данным monitor, БпЛА атакуют Житомир и Бурштын.
"Красная зона ракетной опасности распространяется вместе с движением групп крылатых ракет", - говорится в сообщении.
07:06 В ВС ВСУ сообщили:
- ракета в Черкасской области в направлении Умани;
- ракеты на Полтавщине, курс юго-западный;
- ракеты на Сумщине, курс южный;
- ракета на севере Чернигова курсом на Киев.
07:12 Сообщается о взлете двух самолетов Миг-31К.
МиГ-31К - носитель гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Новость дополняется...
Ракетный удар по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
По данным аналитиков, по состоянию на 00:25 поднялись два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Белая" и один Ту-160 с авиабазы "Украинка".
В воздухе также находились четыре Ту-95МС и один Ту-160. Кроме того, были осуществлены пуски ударных беспилотников из Брянской и Орловской областей.
22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
