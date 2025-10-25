Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пункт

Главное:
- ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области
- В бою ликвидированы 44 оккупанта, 8 ранены, 9 взяты в плен
- Операцию провела 82-я бригада ДШВ
Украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.видео дня
Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. Большинство россиян ликвидировано.
По данным Десантно-штурмовых войск, ВСУ уничтожили 44 оккупантов, еще 8 получили ранения. Кроме этого, в плен сдались еще 9 российских захватчиков.
"Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ - это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли - это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", - отметили в ДШВ.
Смотрите видео освобождения Сухецкого:
Какая тактика РФ под Покровском - мнение военного
Россияне изменили тактику под Покровском. Начальник службы информации и коммуникации 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин в эфире Киев24 рассказал, что оккупанты активно применяют тактику "шахмат" на этом направлении.
"Условно - для того, чтобы что-то взять, надо что-то отдать. Они отвлекают внимание, разжижают именно наши позиции дронов. Враг отдает большое количество своего личного состава", - пояснил военный.
По словам Бакулина, изменение погоды также влияет на тактику противника, который сейчас больше концентрируется на накоплении сил.
Ситуация на фронте - новости Украины
Напомним, украинские защитники отбили атаки россиян вблизи Кучерового Яра на Покровском направлении Донецкой области. Враг продвинулся возле Гродовки, Владимировки и Степногорска.
Также штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят зачистки города. По словам начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, ситуация на направлении самая тяжелая из-за концентрации сил противника, но все под контролем.
Как сообщал Главред, ВСУ освободили село Торское на Лиманском направлении, установив сине-желтый флаг во дворе местной школы. Во время операции было ликвидировано до сотни российских оккупантов, более 50 взяты в плен.
