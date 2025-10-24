"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

В то же время он уверен, что глобальных потерь у нас не будет.

Покровск, карта, ВСУ / Коллаж: Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstate

Вы узнаете:

Какие города может захватить РФ в ближайшее время

Глобальных потерь у нас не будет

Говоря о вероятных территориальных потерях, Украина в ближайшее время может потерять не только Покровск.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Может упасть Константиновка. Российские войска могут подойти ближе к Запорожью. Они могут захватить часть Днепропетровской области, ее постепенно мы теряем. Еще год назад бои в Днепропетровской области и захват ее частей казались чем-то невероятным, но теперь это факт – войска РФ продвигаются по Днепропетровщине. Правда, пока что не ясно, как российская армия поведет себя в Днепропетровской области: либо они пойдут в направлении Запорожья, либо они будут идти в направлении Павлограда", - отметил военный эксперт.

В то же время он уверен, что глобальных потерь у нас не будет.

"С потерей Покровска, мне кажется, у нас уже смирились. По замыслу россиян, Покровск должен был пасть еще в прошлом году, но до сих пор он держится вопреки всему", - подчеркнул эксперт.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

