ВСУ зашли в стратегический город: военный о ситуации на сложном направлении

Военный анонсировал результаты "очень удачной" операции.

https://glavred.info/front/vsu-zashli-v-strategicheskiy-gorod-voennyy-o-situacii-na-slozhnom-napravlenii-10709246.html Ссылка скопирована

ВСУ зашли в Покровск / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Главное:

Сейчас Покровское направление самое тяжелое

Украинские подразделения зашли в город

Они будут проводить зачистки и контрдиверсионную работу

Штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят в городе зачистки. Об этом заявил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

По его словам, Покровское направление самое тяжелое, но все под контролем.

видео дня

"Ситуация на Покровском направлении остается самой тяжелой, поскольку противник собрал там очень много сил", - говорится в сообщении.

Он отметил, что украинские подразделения уже зашли в город.

"Будем сейчас проводить зачистки, будем проводить контрдиверсионную работу", - подчеркнул военный.

Манько добавил, что присутствие ВСУ в городе позволит быстрее реагировать на попытки прорыва диверсионных групп.

Он также анонсировал результаты "очень удачной" операции, проведенной на этом направлении, которая позволила "противника переиграть на военном нашем поле".

Покровск / Инфографика: Главред

Действия россиян на фронте

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что российские войска будут максимально жестко действовать на фронте, чтобы добиться существенных достижений.

"Пока Россия будет тянуть время до декабря, а потом за время рождественских праздников, российские войска попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно. До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, мониторинговый проект DeepState заявлял, что украинские защитники отбросили российских оккупантов вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области.

В партизанском движении Атеш говорили, что из-за значительных потерь личного состава российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении.

Также известно, что во время успешной операции на Добропольском направлении украинские десантники не только освободили село Кучеров Яр, но и провели молниеносную спасательную операцию - из-под угрозы вражеского огня удалось эвакуировать 10 мирных жителей.

Читайте также:

О персоне: Валентин Манько Валентин Манько - это украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления штурмовых подразделений (Штурмовых войск) ВСУ. Герой Украины (2024). Родился 29 января 1981 года в селе Григорьевка (ныне - Бунчужное), Днепропетровской области. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольно ушел на фронт, командовал подразделением в составе ДУК "Правый сектор", а затем создал собственный добровольческий отряд. В дальнейшем Манько стал командиром 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который отличился на фронтах Донецкой и Харьковской областей. В 2025 году назначен начальником вновь созданного Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Известен как инициатор развития штурмовых войск - нового рода сил, специализирующихся на прорыве обороны противника и ведении ближних боев. Награжден орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм в боях против российских оккупантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред