Много россиян уничтожено: в Торском ВСУ после зачистки подняли украинский флаг

Еще один населенный пункт Донетчины вернулся под контроль Украины.

https://glavred.info/front/mnogo-rossiyan-unichtozheno-v-torskom-vsu-posle-zachistki-podnyali-ukrainskiy-flag-10709279.html Ссылка скопирована

Враг понес большие потери во время операции украинских военных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

Украинские подразделения зачистили Торское от оккупантов

Россияне прятались в селе от ударов ВСУ

Некоторые оккупанты сдавались в плен, но на них направляли дроны сами же россияне

В селе Торское, что на Лиманском направлении, украинские военные провели зачистку от российских сил и вывесили сине-желтый флаг во дворе разрушенной местной школы. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Украинские защитники разделили населенный пункт протяженностью в 8,7 километра на зоны, которые постепенно освободили от российских захватчиков. Таким образом село вернулось под контроль Украины.

видео дня

Детали операции по зачистке Торского

Военные рассказали, что во время возвращения Торского им удалось ликвидировать до сотни российских военных. Большинство из них прятались в селе от украинских ударов в подвалах и домах.

С помощью тяжелых беспилотников-бомбардировщиков военные сбрасывали на огневые точки противника сдвоенные противотанковые мины. Таким образом укрытия россиян были разрушены.

"Одновременно с зачисткой в Торском была выставлена позиция блокировки на дороге на Лиман, наша группа на этой позиции в течение двух недель останавливала продвижение врага", - добавили украинские бойцы.

Как армия РФ реагировала на потерю села

В "Скале" говорят, что оккупанты, которые находились в Торском, были деморализованы. Они даже иногда складывали оружие и сдавались в плен. Что интересно, в некоторых случаях, во время перевода к украинским позициям российских пленных атаковали их же операторы дронов РФ и артиллеристы.

Что происходит на Лиманском направлении

Главред писал о сообщении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о стабилизации обстановки в районе поселка Ямполь, что в Донецкой области.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Там подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины накануне проводили ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по сообщению аналитиков, украинские защитники отбросили российских оккупантов вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что из-за значительных потерь личного состава российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Их также используют для разведки под видом гражданских.

Недавно аналитики заявили, что Силы обороны Украины кроме эффективной обороны на всех участках фронта, иногда проводят контрнаступательные операции.

Читайте также:

Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия. Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала". В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред